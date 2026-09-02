MOPC anuncia avances en las obras de la Ecovía

Las obras viales que buscan transformar el corredor entre Luque y San Bernardino avanzan en distintos frentes, pero también mantienen abierto uno de los principales cuestionamientos que acompañó al proyecto desde sus primeras intervenciones: cómo se está gestionando el tránsito mientras se ejecutan trabajos de gran magnitud sobre una vía de alta circulación.

La intervención forma parte de la denominada Red Vial Estructurante, impulsada por el Ministerio de Obras Públicas, que contempla diferentes obras para mejorar la conexión entre el área metropolitana, Luque, San Bernardino, Areguá y la ruta PY02.

Uno de los sectores involucrados es el Tramo 14, correspondiente a la Ecovía, donde se prevén mejoras sobre 21,05 kilómetros, desde el km 3,200 hasta el km 24,280 de la ruta PY02.

Según los nuevos datos proporcionados por el Gobierno, el proyecto contempla la renovación integral del pavimento y la adecuación de distintos componentes de la vía, con el objetivo de responder tanto a las necesidades actuales como al crecimiento futuro del tránsito en este corredor.

Obras de ampliación generan caos en el tránsito

La Ecovía constituye una de las principales conexiones entre el área metropolitana y San Bernardino, con un tránsito que se intensifica especialmente durante los fines de semana.

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La magnitud de la intervención resulta significativa: el proyecto incluye la renovación del pavimento, mejoras en puntos de conexión con otras vías y trabajos destinados a facilitar las maniobras de ingreso y salida. Además prevén la optimización del sistema de drenaje, con el argumento de reducir la acumulación de agua sobre la calzada y mejorar la transitabilidad durante los días de lluvia.

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A esto se suma la intervención de banquinas y bicisendas, elementos especialmente sensibles en una ruta donde ya se registraron dificultades para mantener separados los espacios destinados a vehículos y ciclistas durante las obras.

La planificación del tránsito, el punto crítico

Según el MOPC, se están adoptando medidas para ordenar la circulación durante la ejecución de los trabajos. Estas incluyen la señalización horizontal amarilla en las líneas de borde y centro de la calzada, además de la delimitación de banquinas y bicisendas que permitirán establecer un esquema transitorio de circulación, diferenciado de la configuración definitiva de la ruta, mientras continúan las obras.

Recordemos que, en mayo pasado, las obras de ampliación del acceso a San Bernardino generaron congestión y cuestionamientos por la falta de un plan de contingencia eficiente para manejar el tránsito durante las intervenciones. La propia empresa había señalado entonces que se utilizaban banderilleros y señalización para ordenar la circulación, aunque el tránsito sufría interrupciones puntuales debido al movimiento de maquinaria y equipos.

Una inversión de US$ 175 millones

El Gobierno estima que la intervención demanda una inversión de aproximadamente US$ 175 millones y estará a cargo de Rutas del Este S.A., concesionaria de la ruta PY02 bajo el régimen de Alianza Público-Privada (APP).

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El proyecto forma parte de una modificación más amplia de la APP de la ruta PY02. De hecho, Rutas del Este asumió desde enero de 2026 la administración del peaje de la Ecovía, en el marco de la ampliación de la red incorporada al contrato.

Según datos difundidos por el MOPC, el financiamiento de las obras supera los US$ 215 millones cuando se considera el conjunto de intervenciones vinculadas al proyecto de la Red Vial Estructurante.