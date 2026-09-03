Hospital de Santaní, desbordado de pacientes y con problemas de medicamentos

Al respecto, los usuarios solicitan al Ministerio de Salud la provisión de los fármacos que faltan, especialmente de los remedios para el tratamiento de la hipertensión y otros medicamentos controlados.

Los médicos del hospital revelaron que el principal problema de la institución sanitaria es la cantidad de pacientes que acuden a este centro asistencial para sus consultas médicas, provenientes no solamente de la zona sur de San Pedro, sino de otros departamentos, incluso de la parte del Chaco.

Con relación al tema de los medicamentos, un usuario del hospital, César Benítez, manifestó que es una situación muy preocupante y que las autoridades del Ministerio de Salud deberían buscar la manera de solucionar el problema, aumentando la cantidad de los fármacos que más se utilizan para evitar que los pacientes se vean obligados a comprar en las farmacias particulares los remedios que les recetan, según refirió.

Muchos pacientes

“Sabemos que el Hospital Distrital de Santaní recibe a muchos pacientes de diferentes lugares y que casi todos los días los pasillos se llenan de gente que viene en busca de atención, por lo que las autoridades del Ministerio de Salud no pueden desentenderse de la realidad que está afectando el servicio del centro asistencial, repercutiendo directamente en la gente más vulnerable”, indicó.

Lea más: Médicos de Santaní se adhieren a la huelga, aunque atienden en urgencias

Faltan medicamentos

Sobre el tema, la directora del hospital, Dra. Zulma Cabrera, reconoció que efectivamente hay faltantes de medicamentos en el stock de la farmacia, como losartán, ibuprofeno, enalapril, clonazepam y algunos otros insumos. Por otra parte, coincidió con los usuarios en que el principal inconveniente que afecta a la institución tiene que ver con la cantidad de personas atendidas diariamente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Promedio de diez mil consultas mensuales

En ese contexto, explicó que el promedio de atención mensual de pacientes oscila entre 9 mil y 10 mil, lo que equivale a un poco más de 800 consultas semanales y alrededor de 200 por día.