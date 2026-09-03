Hospital Materno Infantil de Coronel Oviedo, entre filtraciones, falta de insumos y déficit de profesionales

El centro asistencial atiende diariamente a recién nacidos, madres y otros pacientes, mientras persisten las dificultades que afectan la calidad de atención.

La médica señaló que actualmente existen faltantes de insumos y profesionales para cubrir todas las guardias, principalmente de pediatras y ginecólogos. Explicó que, aunque se vienen gestionando nuevas contrataciones, hasta el momento el problema no ha sido solucionado.

Uno de los aspectos que más preocupa a la profesional es que las carencias obligan a las familias a asumir gastos que deberían ser cubiertos por el sistema público. Indicó que en Neonatología, en algunos casos, deben entregar a los familiares listas de insumos que tienen que comprar al momento del ingreso de sus recién nacidos.

“Da mucha pena entregarle a una persona que vos ves que son personas carenciadas una lista de insumos que tienen que comprar al ingreso de su recién nacido en Neonatología”, manifestó Rojas.

Un edificio marcado por el abandono

A las dificultades de insumos y personal se suma el deterioro de la infraestructura del antiguo hospital, que, según la médica, se encuentra abandonado. Durante un recorrido por el establecimiento se pueden observar sectores afectados por filtraciones, humedad y deterioro de partes del techo.

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La situación adquiere especial preocupación en el área de terapia intensiva neonatal, donde permanecen internados recién nacidos que requieren condiciones adecuadas de higiene y seguridad.

La doctora confirmó que existen sectores donde partes del techo presentan desprendimientos, incluso en zonas donde se encuentran internados niños.

Rojas recordó que, tras la mudanza de servicios al Hospital General de Coronel Oviedo, se había anunciado que el Materno Infantil sería refaccionado y ampliado. Según explicó, se había hablado de que en unos seis meses comenzaría una transformación del establecimiento mediante una inversión con crédito extranjero.

Sin embargo, señaló que ya transcurrieron casi dos años y las mejoras prometidas todavía no se concretaron.

Ya no realizan cirugías pediátricas

La situación también tuvo repercusión en los servicios que anteriormente se brindaban en el establecimiento. La neonatóloga explicó que actualmente ya no se realizan cirugías pediátricas en el Materno Infantil, debido a que el personal de cirugía pediátrica dejó de trabajar en el centro y fue derivado al Hospital General.

La profesional sostuvo que, al tratarse de un hospital materno infantil, se necesita fortalecer principalmente las áreas de ginecología, pediatría y neonatología, además de mejorar la calidad de atención.

Un promedio de 30 recién nacidos internados

Pese a las carencias, el establecimiento mantiene una importante demanda. De acuerdo con los datos proporcionados por Rojas, el servicio de Neonatología mantiene alrededor de 30 pacientes internados, además de la atención de los nacimientos.

La médica indicó que se registran aproximadamente entre 7 y 10 partos por día en una jornada tranquila, a lo que se suman recién nacidos sanos que permanecen junto a sus madres hasta recibir el alta.

El hospital también cuenta con servicios de medicina familiar y seguimiento pediátrico, entre otras atenciones.

Pacientes deben comprar medicamentos

Las dificultades no se limitan a los recién nacidos. Mirta Lorenza González, paciente del establecimiento, relató que tuvo que comprar medicamentos durante su atención debido a que uno de los fármacos que necesitaba no estaba disponible en la farmacia del hospital.

Según contó, por los medicamentos tuvo que desembolsar G. 51.000 de su propio bolsillo.

La mujer aseguró además que la falta de medicamentos es una situación que se repite. “Siempre, siempre hay”, afirmó al ser consultada sobre la necesidad de comprar algún medicamento cada vez que acude al hospital.

González también relató que anteriormente intentó retirar medicamentos que utiliza para controlar la presión y el colesterol, pero en varias ocasiones recibió como respuesta que los productos no estaban disponibles.

Explicó que le indicaron que regresara en 15 días, pero cuando volvió nuevamente los medicamentos seguían sin estar disponibles.

La paciente lamentó que las familias, especialmente los adultos mayores, tengan que afrontar estos gastos. Señaló que muchas personas llegan a fin de mes con dificultades económicas y deben volver a comprar medicamentos que, según considera, deberían ser proveídos por el sistema de salud pública.

El reclamo de los pacientes y del personal médico apunta así a una problemática que combina infraestructura deteriorada, falta de insumos, medicamentos y déficit de profesionales, en un hospital que diariamente recibe a madres y recién nacidos de la zona.

Hay proyecto de reparación

El director del Hospital Materno Infantil, Dr. Carlos Vera, reconoció que el nosocomio tiene serias fallas de infraestructura en vistas a que ya tiene más de 40 años. Dijo que cuenta con goteras y caños rotos por todos lados y que diariamente hacen el esfuerzo para paliar la situación. Comentó que el problema se vienen arrastrando hace años y que no es un problema de ahora.

Agregó que existe un proyecto de refacción total del hospital que actualmente está en proceso de llamado en el Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social (MSPBS).

En cuanto a la situación de medicamentos, el Dr. Vera aseguró que todos los medicamentos e insumos están disponibles en el parque sanitario del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social (MSPBS). Aseguró que solo en los casos especiales los pacientes recurren a las farmacias privadas.