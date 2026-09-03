Médicos del Hospital Nacional mantienen postura de renuncia colectiva

La totalidad de médicos del Hospital Nacional se mantienen firmes en su postura de renuncia ante el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS). Esto debido a la falta de respuesta por parte de las autoridades sanitarias ante los pedidos de reivindicaciones realizado por los gremios médicos.

Actualmente son más de 100 los médicos quienes presentaron su renuncia en los diferentes cargos. Por un lado 46 médicos son de la terapia neonatal y por otro lado 25 médicos de terapia intensiva pediátrica. A este grupo se suman 30 anestesiólogos y 10 cirujanos pediátricos. Los médicos de los demás servicios también pusieron sus cargos a disposición.

Según anunciaron desde el Hospital Nacional, si las autoridades continúan evadiendo el pedido que realizaron el sistema sanitario podría verse rebasado ante la masiva renuncia y como consecuencia por la falta de especialistas en el nosocomio.

Lea más: Médicos del Hospital de Itauguá siguen en protesta: “Estamos cada vez peor”

“Todos los días salimos para a mostrar la cantidad de médicos que faltarán en caso de que la ministra de Salud, María Teresa Barán no toma medidas. La cantidad de compañeros que están distribuidos en las diferentes especialidades asciende a más de 100 y si esta cantidad de médicos renuncian la salud de los pacientes se verá comprometido”, expresó el doctor, Mauricio Ortiz Alvarez.

Lea más: Conflicto en Salud: plantean mesa de diálogo en Hospital Nacional de Itauguá

Actualmente los representantes de la cartera sanitaria reciben a los representantes de los diferentes gremios, sin embargo, las reuniones no prosperan.