Villa Elisa: rescatan a un teju guasú de casi un metro

Un teju guasú (lagarto overo) fue rescatado la tarde de este miércoles en el barrio Centro de Villa Elisa, sobre las calles Moisés Bertoni y Carlos Antonio López, luego de que vecinos alertaran sobre la presencia de un animal silvestre que recorría la zona. El operativo estuvo a cargo de la Agrupación de Bomberos Verdes de esa ciudad.

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Vecinos lo confundieron con un yacaré

Según relató el comandante Ezequiel Ramos, de Bomberos Verdes de Villa Elisa, el aviso llegó entre las 17:30 y las 18:00 horas. Al llegar al lugar, el personal constató que se trataba de un teju guasú, y no de un yacaré como creían inicialmente los vecinos, sorprendidos por el gran tamaño del reptil.

El comandante explicó que la especie no se encuentra en peligro de extinción a nivel nacional, aunque enfrenta serias amenazas a nivel local, como la pérdida de su hábitat natural, los atropellamientos en rutas y la caza furtiva.

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Niños le arrojaban piedras al animal

El rescate se complicó en un primer momento porque en el lugar había niños y adultos que le arrojaban piedras y otros objetos al animal, según indicó Ramos. Los bomberos debieron intervenir rápidamente para evitar que el teju guasú resultara herido, ya que la reacción de los vecinos ponía en riesgo tanto al animal como a los presentes.

Un detalle llamó la atención de los rescatistas: el ejemplar tenía un piolín atado al cuello, lo que hace presumir que se trataba de un animal domesticado. Los bomberos indicaron que no pudieron determinar cómo llegó hasta esa zona urbana, aunque señalaron que cerca de su base existe un área de matorrales que podría explicar su presencia.

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Liberarán al animal en su hábitat natural

Tras el rescate, los bomberos previeron liberar al ejemplar en su hábitat natural en el transcurso del mismo día. Ramos remarcó que el teju guasú no es un animal agresivo por naturaleza, pero puede atacar de frente si se siente acorralado o amenazado. Aclaró además que su mordedura no es venenosa, ya que la especie no posee toxinas, y que su dieta se basa principalmente en roedores y otros pequeños animales.

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La recomendación de los bomberos

Ante la aparición de animales silvestres en zonas urbanas, el comandante recomendó no intentar atraparlos ni acorralarlos y dar aviso de inmediato a los bomberos, quienes cuentan con personal capacitado para este tipo de rescates. “Las personas civiles muchas veces no conocen qué tipo de animales son y lo primero que hacen es tirarles piedras u objetos que pueden dañarlos”, advirtió Ramos, quien insistió en que la clave para evitar accidentes es no manipular al animal y esperar la asistencia profesional.