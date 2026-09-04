Conflicto médico: gremio exige base salarial de G. 8 millones y rechaza postura del Gobierno

La tensión entre el sector médico y el Gobierno se intensifica tras la última asamblea gremial. A pesar de los acercamientos iniciales, las negociaciones tropiezan con diferencias sustanciales respecto al piso salarial y la reasignación de recursos estatales, en medio de reclamos por mejoras presupuestarias y condiciones laborales justas.

El doctor Marcelo Galli detalló los puntos de inflexión que mantienen al gremio firme en sus medidas de presión, señalando que “el Gobierno no da el brazo a torcer en uno de los pedidos del gremio médico, que es partir de una base salarial que nosotros consideramos ajustada a la devaluación, que es de 8 millones mínimo por contrato”.

Galli explicó que a partir de esa base inicial se debe estructurar el escalafonamiento y la carrera sanitaria, un marco regulatorio que históricamente demanda largos plazos legislativos.

Para graficar la estructura retributiva pretendida, el profesional estableció un paralelo: “Acá todos somos médicos, entonces la idea es que todos comiencen ganando 8 millones de guaraníes. Es como el caso de los militares, todos son militares, pero dentro de la carrera un Sargento no gana igual que un Capitán, un Capitán no gana lo mismo que un Coronel y un Coronel no gana lo mismo que un General”.

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Asimismo, el referente médico subrayó la complejidad de la formación especializada, recordando que demanda un trayecto formativo de al menos 15 años. Por este motivo, enfatizó que “el servicio que brinda un superespecialista tiene otra calificación dentro del rubro médico y por tanto tiene que tener una remuneración diferenciada por un contrato”.

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Desmintiendo mitos

Durante su exposición, Galli refutó de manera categórica la narrativa oficial sobre la cantidad de vínculos laborales que detentan los profesionales de la salud. “Solo el 20 por ciento de los colegas tienen tres contratos. La mayoría tiene un solo contrato y si tiene suerte tiene un contrato en IPS. Yo tengo dos contratos en Salud Pública y eso que fui director de un Hospital”, aseveró.

El médico cuestionó la volatilidad en el discurso económico del Ejecutivo durante las negociaciones. “Hace cuatro días el ministro de Economía dijo que no había plata, así de tajante fue. Hace dos días ya aflojaron un poco y nos están ofreciendo 500 mil guaraníes más por rubro. Entonces, si nosotros continuamos con la medida de presión, la plata va a comenzar a salir”, sostuvo.

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Finalmente, el sector médico planteó una solución presupuestaria clara para destrabar el conflicto de cara al próximo ejercicio fiscal.

“Si se reducen o eliminan partidas superfluas como gastos de catering, seguros VIP y bonificaciones discrecionales, los fondos necesarios aparecerán de inmediato. Tienen que redireccionar los recursos”, concluyó.