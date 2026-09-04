Hospitales al límite: Médicos suman 270 renuncias ante el Ministerio de Salud

Una profunda crisis sacude al sistema de salud pública del Paraguay. Un total de 270 médicos han presentado formalmente sus renuncias a través de la mesa de entrada del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), que tiene como titular a María Teresa Barán, en protesta por reclamos salariales y exigiendo la desprecarización laboral que afecta al sector sanitario nacional.

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Juan Marcelo Estigarribia, jefe de Gabinete de Salud Pública, reportó como cifra oficial, hasta las 14:00 de hoy, un total de 270 dimisiones registradas formalmente. Sin embargo, el gremio médico advierte que este número es considerablemente mayor, ya que no contempla las múltiples solicitudes de cese presentadas directamente ante las direcciones de los hospitales regionales y especializados en distintos puntos del interior del país, como Alto Paraná, Coronel Oviedo, Itapúa y otros.

Radiografía de una renuncia masiva: Terapistas y neonatólogos al límite

El conflicto escaló drásticamente en los últimos días, con la adhesión masiva de profesionales altamente especializados. Esta mañana, por ejemplo, 70 terapistas pediátricos presentaron sus renuncias, una cifra que representa aproximadamente el 74% del total de especialistas de esta área crítica a nivel país. Las dimisiones involucran a médicos que prestan servicios esenciales en centros de alta complejidad como el Hospital Nacional de Itauguá (HNI), el Hospital de Trauma y el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu.

La jefa de Terapia Intensiva Pediátrica del HNI, la doctora Norma Ruiz, advirtió sobre el impacto crítico de estas medidas en la atención de los pacientes más vulnerables del país. La especialista enfatizó la imposibilidad de reemplazar de manera improvisada al personal calificado en estas áreas tan sensibles. “No es que alguien puede venir a decirme que renuncie y que va a haber alguien que hará mi trabajo, porque no hay terapistas”, aseveró Ruiz.

La médica profundizó en la complejidad que demanda la preparación en su área afirmando que “el lugar donde estamos no es para un médico que recién se graduó, no es para un pediatra general. Por algo hicimos la subespecialidad, que es la rayita entre la vida y la muerte”.

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Asimismo, la jefa médica criticó duramente las condiciones estructurales en las que opera el sistema público de salud, utilizando una fuerte analogía al recordar la reciente conmemoración del Día del Niño: “Los niños están siendo lanzados al campo de batalla sin armas adecuadas”.

Médicos no tienen ni desinfectantes en los hospitales públicos, denuncian

A esta masiva salida de terapistas pediátricos, se sumó también esta mañana, un bloque de 30 neonatólogos del Hospital Nacional, quienes formalizaron su dimisión en mesa de entrada de Salud Pública. La jefa de Neonatología del HNI, la doctora Nora Irala, visiblemente conmovida durante la entrega de las documentaciones, expresó que la decisión responde a una situación límite de precariedad diaria y falta de insumos básicos en los centros asistenciales.

“Es una de las cosas más difíciles que me ha tocado hasta ahora. Siento el apoyo (refiriéndose a los pacientes)y todas estas personas están detrás. Es por un bien común”, manifestó Irala, exhibiendo una cartita de apoyo que ella recibió. Sobre el desgaste cotidiano añadió: “Es el día a día, el no tener con qué desinfectarte la mano para poder tocar a ese niño”.

Esta tarde, también presentaron sus renuncias, en mesa de entrada del Ministerio de Salud, 13 médicos terapistas neonatológicos del Hospital Villa Elisa y, 20 médicos terapistas neonatólogos del Hospital General San Lorenzo (Calle´i).

La postura oficial del Ministerio de Salud sobre las renuncias de los médicos

Ante el tenso escenario generado por la avalancha de renuncias y la disparidad de cálculos entre los gremios y la cartera sanitaria, el abogado Juan Marcelo Estigarribia, jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, precisó los números oficiales registrados en la institución hasta las 14:00 de este viernes, aclarando el estatus legal de los documentos ingresados.

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“Hoy suman 270 renuncias recibidas en mesa de entrada, de las cuales 42 son firmas escaneadas”, detalló a ABC Color.

El miércoles, 25 renuncias habían sido presentadas en bloque por profesionales del Hospital Materno Infantil San Pablo. Inicialmente, el ministerio las había rechazado porque la nota tenía un listado general de médicos, pero una sola rúbrica, Sobre este caso Estigarribia aclaró que la situación fue subsanada correctamente al día siguiente, cuando se presentaron las firmas individuales correspondientes.

En cuanto a las implicancias legales de las dimisiones bajo la Ley Nº 7445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil, Estigarribia confirmó que los plazos corren de manera estricta para la administración estatal. “El funcionario permanente tiene 10 días de preaviso y el contratado tiene 30 días de preaviso. Anteriormente existía la sanción ficta, que si no se pronunciaba la autoridad era una negativa. Ahora es al revés. Si no se pronuncia la autoridad, es positivo y se acepta”, explicó el abogado.

Esto significa que, si el Ministerio de Salud no emite un pronunciamiento formal en el plazo de diez días corridos respecto a los médicos permanentes que presentaron dimisión, las renuncias se considerarán tácitamente aceptadas por el Estado.

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Consultado sobre la complejidad de los vínculos laborales y la propuesta de reestructuración salarial rechazada ayer por los médicos, Estigarribia defendió los parámetros técnicos elaborados por la institución para los más de 16.000 vínculos que agrupan a unos 11.000 profesionales en todo el territorio nacional. El jefe de Gabinete aseguró que la propuesta contempla incrementos generales para todo el plantel.

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“El que menos va a ganar en la propuesta que nosotros planteamos va aumentar G. 400.000 en salario. Y el que más va a ganar, va aumentar G. 4.100.000. O sea, todos van a aumentar algo”, aseguró.

No obstante, reconoció que la superposición de múltiples contratos y cargos permanentes acumulados por un mismo profesional genera una gran complejidad administrativa y confusión en la interpretación de las tablas salariales presentadas al gremio médico.

Por su parte, los médicos sostienen que las propuestas de aumento presentadas por el Ministerio de Salud resultan insuficientes frente al costo de vida actual, la precariedad de la infraestructura hospitalaria y el déficit histórico de insumos básicos en los centros sanitarios públicos.