Huelga médica: “Bachi” pide tiempo y no descarta recortar gastos

La crisis por la renuncia masivas de médicos en los hospitales y centros de salud dependientes de la red de atención del Ministerio de Salud Pública (MSP) se agrava cada día más, considerando que tan solo hoy aproximadamente 100 neonatólogos y terapistas pediátricos del Hospital Nacional de Itaugúa presentaron sus renuncias.

Además de un reajuste salarial que no reciben desde el 2012, los médicos exigen reabastecimiento de medicamentos e insumos, pago por feriados trabajadores y desprecarización.

Las renuncias se dan luego de la propuesta de la ministra María Teresa Barán, quien tras ausentarse a cuatro tripartitas fue obligada por insistencia de legisladores a sentarse a negociar con los médicos. Su propuesta fue establecer un escalafón y carrera sanitaria, que fue rechazada por unanimidad del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), gremio que anunció una nueva huelga para el 21 y 22 de setiembre.

Ante esto, el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez, quien además es médico, afirmó que nadie tiene que negar de que hay una crisis en el sector de salud, aunque pidió reconocer los logros de las reivindicaciones hechas por los médicos, como el aumento de presupuesto para medicamentos e insumos ante la escases de los mismos, el pago por los días feriados y los nombramientos para el personal de salud.

Dijo que quedó pendiente el pedido de reajuste salarial, el cual reconoció que es justo, pero que el mismo debe ajustarse al Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN) 2027, e insistió en que como legisladores tienen que cuidar que el uso del dinero del contribuyente no genere un perjuicio.

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“No podemos vestir un santo para desvestir otro. Yo invito a todos los que están llamando nuevamente a la huelga, a conversar acá en el Senado. Vamos a constituir si corresponde una comisión de crisis donde estén los líderes, vicelideres y de acuerdo a la magnitud de la bancada también otros integrantes, pero conversar para llegar a una solución. Hay una propuesta del Ejecutivo que se está estudiando. Si hay que discutir esa propuesta, mejorar un poco, ceder un poco, es la cuestión que tenemos que discutir”, refirió.

“Bachi” también cuestiona propuesta de la ministra

Ante la postura del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que sostiene que es “innegociable” ceder a la postura de los médicos de reajustar el salario de médicos en un 76%, el presidente del Senado dijo que en el caso de que así fuese, el diálogo ya no correspondería, pero no cree que ese sea el planteamiento de la cámara, que es la que define el PGN.

Agregó incluso que tiene cuestionamientos a la propuesta de la ministra Barán, ya que considera que el médico recién recibido no puede tener la categoría de un médico que ya está ejerciendo cinco años, ni de un médico que es especialista.

Aseguró que le duele ver a sus colegas que están presentando sus renuncias, ya que las mismas repercuten en el ciudadano se va al hospital de Acosta Ñu, o San Pablo, o en quienes tiene un hijo que nació prematuro y que tiene que ser tratado por un neonatólogo, ademas de que consideró “insustituibles” a los médicos renunciantes. Pidió tiempo a sus colegas para poder dialogar y buscar una solución.

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“Si verdaderamente lo que estaba proponiendo una colega, se puede reprogramar de consultoría o si podemos ver de otra parte, si podemos sacar del congreso, si hay bocaditos acá en el congreso, saquemos bocaditos. Yo sé que no hay. Si hay combustible, que saquemos, porque tenemos que dar el ejemplo. Si hay gratificaciones que se están dando indebidamente, saquemos. Porque ahora es el momento ideal donde se trata el PGN y donde el Congreso y en especial el Senado es el que define”, explicó.

Propondrían impuestos a universidades privadas

Núñez reiteró su rechazo a la propuesta de creación de nuevos impuestos o de subirlos, ya que consideró que es más conveniente mejorar la formalización, ya que al subir impuestos se incentiva que empresarios que se están formalizando trabajen en negro.

“Hasta estábamos hablando con algunos colegas que están proponiendo, por ejemplo, las universidades privadas y ya estoy haciendo una propuesta que me dijeron que van a presentar colegas. ¿Por qué las universidades privadas, entonces, funcionan como sin fines de lucro, pero ellos están lucrando? ¿Cuántos médicos están siendo formados anualmente? 6.000 a 8.000 médicos se forman, de los cuales de cada once médicos, diez están formados en universidades privadas. Casi 70% se van al Brasil", detalló.

Recordó que el propio presidente del Instiuto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes, dijo que tiene aproximadamente 800 médicos que entraron que están para hacer atención primaria a la salud, considerando que de cada 3.000 que médicos recibidos que se quedan a trabajar en el país, menos de 800 hacen la residencia, que es para ser especialistas y 2.000 quedan “colgados” sin especialidad.

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Mencionó que en el Senado hay cinco médicos, entre los cuales, dos de ellos, el colorado cartista Antonio Barrios y la del Partido Participación Ciudadana, Esperanza Martínez, fueron ministros de salud, por lo que tienen una amplia experiencia en la administración pública de la cartera.

“Si no hay un acuerdo sobre la propuesta del Ejecutivo, una de las partes tiene que ceder para encontrar una solución. Si tiene que ser el sector médico el que va a ceder, pues conversemos. Si tiene que ser el sector del Ejecutivo el que va a ceder, conversemos, porque al final, repito, esto se va a definir en el Congreso de la Nación y nosotros vamos a conversar con el Ejecutivo para llegar a buen puerto, pero lo que no podemos hacer es dejar que especialistas, principalmente especialistas de sectores claves para la salud pública del Paraguay renuncien”, aseguró.