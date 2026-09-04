OTEP – A evalúa sumarse a huelga médica y denuncia recorte presupuestario para 2027

Gabriel Espínola, secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación – Auténtica (OTEP-A), se pronunció tras conocer los lineamientos del proyecto presupuestario presentado por el Poder Ejecutivo para el ejercicio fiscal 2027. Según el dirigente, los argumentos del Ministerio de Economía se centran en una menor recaudación, variaciones en el tipo de cambio y deudas no declaradas anteriormente que alteraron el horizonte del déficit fiscal.

“Educación para el año 2027, su proyecto tiene menos 41 millones de dólares. Es decir, hoy estamos teniendo un presupuesto que va en un monto de 10.4 billones. Para el año que viene vamos a tener 10.1 billones”, cuestionó Espínola.

El sindicalista explicó que este descalce se debe principalmente a que los fondos que financiaban programas mediante el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI) fueron redirigidos al programa Hambre Cero sin prever una fuente de sustitución.

“Queda sin financiamiento hasta el momento Primera Infancia. Y Primera Infancia significa hoy un componente muy importante para el quehacer educativo, la incorporación de chicos de edad temprana para su plena incorporación al calendario y a los grados”, advirtió.

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Presupuesto asignado que no se ejecuta y aulas sin docentes

Otro aspecto señalado por el titular de la OTEP-A es la brecha entre la aprobación de rubros y su ejecución real a través del plan de caja. Ejemplificó que, a pesar de haberse presupuestado 75.000 millones de guaraníes este año para contratar especialistas en educación inclusiva, “hasta el momento ni un psicólogo fue contratado”.

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“Ocurre que en Paraguay la aprobación del presupuesto no te garantiza la disponibilidad, entonces está supeditada al ingreso y del ingreso está supeditado otra vez al plan de caja”, señaló. Esta situación genera que actualmente existan instituciones educativas sin profesores ni catedráticos habilitados por falta de reemplazos tras jubilaciones o por crecimiento natural de la matrícula.

Ante la pérdida del poder adquisitivo, el gremio docente reclama un ajuste salarial del 8% para el 2027, distribuido en dos fases: un 5% a partir de enero y un 3% desde agosto. La propuesta del Ejecutivo según el plan de gastoses del 2,4%.

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Posible acompañamiento al gremio médico

Frente a la coyuntura que atraviesa el personal de blanco que analiza una huelga de dos días, la OTEP-A convocó a un encuentro de todas las organizaciones docentes para el próximo martes 8 de septiembre, con el fin de definir las medidas de fuerza a implementar.

“Es la idea de la OTEP Auténtica de acompañar activamente la movilización de los médicos. Nosotros no podemos funcionar de manera coherente y de manera sólida la política pública educativa sin una política pública en salud que garantice la atención básica e integral”, afirmó Espínola.

Finalmente, al ser consultado sobre la promesa gubernamental hacia los médicos de implementar la Carrera Sanitaria, el referente docente advirtió sobre la falta de cumplimiento de compromisos similares en el sector docente.

“Tenemos 25 años de vigencia de la ley. Está casi para entrar en un proceso de jubilación nuestra ley y no tenemos cumplida la carrera docente”, concluyó, señalando que ofrecer normativas sin respaldo ni ejecución real solo genera “una ilusión y una esperanza que no se cumple”.

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