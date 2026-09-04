Crisis en hospitales: piden al Gobierno respuestas claras a reclamo de médicos

En la jornada de este viernes, la Asociación de Estudios Bioéticos del Paraguay se pronunció mediante un comunicado en respaldo a los reclamos médicos por la salud, la dignidad y la justicia social.

En este sentido, manifestaron que exigir mejores salarios, insumos, medicamentos e infraestructura no es solo un pedido laboral, sino una necesidad básica para que los profesionales puedan atender a los pacientes de forma segura y digna, cumpliendo con lo que establece la Constitución Nacional.

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“La Constitución Nacional, en su artículo 68, reconoce la salud como un derecho fundamental y establece la obligación del Estado de protegerla y promoverla”, detalla la carta.

Sistema de salud no funciona y la vida de la gente está en riesgo

En otra línea, el comunicado advierte que cuando el sistema de salud no funciona, la vida y la dignidad de toda la gente quedan en riesgo, afectando con mayor fuerza a las personas de menores recursos.

“Cuando los profesionales deben ejercer sin los recursos adecuados, se comprometen no solo su dignidad y responsabilidad profesional, sino también principios esenciales de la bioética como la beneficencia, la no maleficencia y la justicia”, señala la misiva.

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Por esta razón, remarcaron que el acceso a diagnósticos y tratamientos no es un favor ni un privilegio, sino un derecho fundamental que el Estado tiene la obligación de garantizar.

Piden respuestas claras a las demandas médicas

Desde la Asociación hicieron un llamado a las autoridades para que den respuestas claras a las demandas médicas y a las necesidades de la gente.

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“Consideramos imprescindible que las autoridades nacionales den respuestas concretas, transparentes y sostenibles, tanto a las legítimas demandas de los profesionales como a las necesidades de la población”, refiere el escrito.

Finalmente, pidieron abrir un debate serio para reorganizar las prioridades y el financiamiento de la salud en el país, concluyendo que cuidar a los médicos y cuidar a los pacientes es parte de la misma responsabilidad.