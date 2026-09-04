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04 de septiembre de 2026 a la - 13:56

Crisis en hospitales: piden al Gobierno respuestas claras a reclamo de médicos

Grupo de médicos con batas blancas sostiene pancartas con mensajes de reivindicación, frente a un hospital, en una vibrante protesta.
Cientos de médicos presentan renuncias masivas en protesta por condiciones laborales en hospitales públicos de Paraguay.Gentileza Sinamed

La Asociación de Estudios Bioéticos del Paraguay, mediante un comunicado, respaldó el reclamo de los médicos asegurando que dignificar a quienes sostienen el sistema sanitario es también una forma de proteger a quienes dependen de él.

Por ABC Color

En la jornada de este viernes, la Asociación de Estudios Bioéticos del Paraguay se pronunció mediante un comunicado en respaldo a los reclamos médicos por la salud, la dignidad y la justicia social.

En este sentido, manifestaron que exigir mejores salarios, insumos, medicamentos e infraestructura no es solo un pedido laboral, sino una necesidad básica para que los profesionales puedan atender a los pacientes de forma segura y digna, cumpliendo con lo que establece la Constitución Nacional.

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“La Constitución Nacional, en su artículo 68, reconoce la salud como un derecho fundamental y establece la obligación del Estado de protegerla y promoverla”, detalla la carta.

Sistema de salud no funciona y la vida de la gente está en riesgo

En otra línea, el comunicado advierte que cuando el sistema de salud no funciona, la vida y la dignidad de toda la gente quedan en riesgo, afectando con mayor fuerza a las personas de menores recursos.

Mujeres sentadas en el área de urgencias del hospital, con expresiones serias. Se observa el letrero 'URGENTES ADULTOS'.
Médicos del Hospital General de Coronel Oviedo presentan renuncias mientras esperan respuesta del Estado sobre sus demandas.

“Cuando los profesionales deben ejercer sin los recursos adecuados, se comprometen no solo su dignidad y responsabilidad profesional, sino también principios esenciales de la bioética como la beneficencia, la no maleficencia y la justicia”, señala la misiva.

Por esta razón, remarcaron que el acceso a diagnósticos y tratamientos no es un favor ni un privilegio, sino un derecho fundamental que el Estado tiene la obligación de garantizar.

Piden respuestas claras a las demandas médicas

Desde la Asociación hicieron un llamado a las autoridades para que den respuestas claras a las demandas médicas y a las necesidades de la gente.

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“Consideramos imprescindible que las autoridades nacionales den respuestas concretas, transparentes y sostenibles, tanto a las legítimas demandas de los profesionales como a las necesidades de la población”, refiere el escrito.

Finalmente, pidieron abrir un debate serio para reorganizar las prioridades y el financiamiento de la salud en el país, concluyendo que cuidar a los médicos y cuidar a los pacientes es parte de la misma responsabilidad.