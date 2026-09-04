Huelga de médicos: Lilian Samaniego acusa al MEF de mentir sobre falta de fondos para salarios

La última ronda de negociaciones entre el Ministerio de Salud Pública y médicos del sistema público de salud, quienes exigen al Gobierno un reajuste salarial y mejores condiciones laborales, entre otras reivindicaciones, fracasó ayer y el Sindicato Nacional de Médicos se anunció que volverá a convocar una huelga nacional el 21 y 22 de septiembre.

Los médicos del sector público ya fueron a huelga durante cinco días la semana pasada, argumentando que sus salarios han estado estancados desde 2012 y exigiendo que el Gobierno suba sus sueldos del monto actual de 5 millones de guaraníes a un piso de 8 millones. Además, afirman que no existen condiciones para brindar atención médica adecuada en el sistema público debido a una falta generalizada de medicamentos e insumos.

También exigen pagos dobles por días feriados trabajados y la contratación de más profesionales de la salud en los hospitales públicos.

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El gremio médico se ha manifestado disconforme con las propuestas hechas por el Gobierno para destrabar la crisis, entre las que fueron anunciadas la implementación de un escalafón meritocrático que igualaría los sueldos de médicos contratados con los nombrados a partir de julio de 2027 y los pagos dobles por feriados desde enero del próximo año.

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“El ministro de Economía falta a la verdad”

En conversación con medios de comunicación este viernes, la senadora Lilian Samaniego (ANR, Partido Colorado, disidente) lanzó duras críticas al Poder Ejecutivo por su manejo de la crisis sanitaria, centrándose principalmente en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que ha argumentado que faltan recursos en las arcas del Estado para cumplir con el reclamo de reajuste salarial de los galenos.

Señaló que la narrativa de falta de fondos del MEF quedó en evidencia como falsa ayer, jueves, cuando los ministros de Economía, Óscar Lovera, y de Salud, María Teresa Barán, anunciaron su propuesta de escalafón meritocrático, indicando que conllevaría una inversión de 60 millones de dólares.

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“Quiere decir que sí había dinero”, dijo la senadora Samaniego. “El ministro de Economía falta a la verdad (...), no está ayudando al presidente de la República”.

Resaltó que el monto que el Gobierno planea invertir en su proyecto de escalafonamiento equivale a aproximadamente la mitad de lo que se estima sería necesario para efectivizar el reajuste salarial que piden los médicos.

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Alternativamente, explicó que ese monto podría utilizarse en favor de la propuesta que ella misma elevó como una posible solución al conflicto entre el Gobierno y los médicos: elevar el salario piso de los médicos del Ministerio de Salud y del Instituto de Previsión Social a 7 millones de guaraníes en el primer vínculo para, posteriormente, trabajar en la implementación del escalafón.

Destinar dinero para “consultorías” a Salud

La senadora Samaniego cuestionó el alto monto que se asigna a “consultorías” en distintas instituciones del Estado en el proyecto de Presupuesto de Gastos de la Nación para 2027, una cifra total de unos 81 millones de dólares, y argumentó que el trabajo de consultoría debería ser llevado a cabo por los profesionales con que ya cuentan esas entidades y el dinero que iba a ser destinado a consultores externos debería ir al sistema de salud.

Indicó que el estudio del proyecto de Presupuesto de Gastos de la Nación en el Congreso debe comenzar el próximo lunes y está previsto que ese mismo día comparezca la ministra de Salud para presentar sus propuestas presupuestarias.

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Teniendo eso en cuenta, hizo un llamado a que los ministerios de Economía y Salud trabajen durante el fin de semana para presentar lo antes posible una nueva propuesta que permita destrabar la crisis con los médicos.