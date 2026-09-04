Ineram tiene medicamentos “esenciales”, pero persiste la falta de insumos

El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram) cuenta actualmente con los medicamentos esenciales para su funcionamiento, aunque la provisión continúa siendo fluctuante, según reveló el neumólogo y exministro de Salud Carlos Morínigo.

Señaló que persisten faltantes de algunos insumos y reclamó una provisión continua para evitar que los costos terminen recayendo sobre los pacientes.

“Tenemos una provisión fluctuante, pero tenemos lo esencial por el momento. La fluctuación en la provisión de medicamentos y alimentos es la característica”, señaló.

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Faltan insumos básicos en Ineram

El profesional indicó que entre los faltantes se encuentran algunos insumos considerados básicos, como sondas vesicales y anestésicos, aunque aseguró que el hospital dispone de lo necesario para continuar con las atenciones.

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En cuanto a los medicamentos utilizados para tratar enfermedades respiratorias, destacó que actualmente cuentan con antibióticos en aerosol, elemento de relevancia para la atención de pacientes con patologías respiratorias.

Respecto a los anestésicos, precisó que disponen de los de uso general y que existen faltantes.

Piden regularizar el abastecimiento en el Ineram

El exministro de Salud sostuvo que la principal preocupación es que la provisión se vuelva continua y permita al hospital contar con los medicamentos e insumos necesarios de manera permanente.

“Estamos a la espera de que esto se regularice y que sea una provisión continua de medicamentos”, manifestó.

Según explicó, si bien los faltantes que deben ser cubiertos por los pacientes corresponden a insumos básicos, cuando estos deben adquirirse con frecuencia y en grandes cantidades, la situación puede terminar generando mayores gastos para las familias.

Añadió que, en caso de faltante de medicamentos de amplio espectro, los gastos diarios pueden rondar entre G. 600.000 y 700.000 para pacientes en terapia intensiva.

Ineram sigue funcionando con solo dos quirófanos

Morínigo también cuestionó las condiciones de infraestructura del Ineram y señaló que el hospital continúa trabajando con dos quirófanos, una capacidad que, según afirmó, ya resulta insuficiente para responder a la demanda.

“Tenemos que fortalecer los hospitales especializados”, sostuvo.

El neumólogo reconoció que recientemente se recibió instrumental nuevo, pero consideró que esto no resuelve las limitaciones estructurales del establecimiento. “Seguimos trabajando en la misma infraestructura reparada, que necesita mejoramiento”, afirmó.

En ese sentido, planteó la necesidad de que el Ineram cuente con una infraestructura acorde con su importancia como centro de referencia para la atención de enfermedades respiratorias.

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Morínigo cuestiona la falta de diálogo con médicos

En relación con la huelga realizada por médicos la semana pasada para reclamar un aumento salarial, Morínigo afirmó que la medida tuvo un acatamiento total en el Ineram.

El profesional lamentó que se hayan agotado las instancias de diálogo con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) y sostuvo que una medida de fuerza debería ser el último recurso.

“No deberíamos llegar a una huelga. Instamos siempre al diálogo”, expresó.

También cuestionó al Gobierno y afirmó que las políticas públicas impulsadas hasta ahora “han fracasado”. A su criterio, tampoco se observan cambios que permitan anticipar una mejora de la situación en el futuro.

Falta de insumos mantiene la centralización de pacientes

Por otra parte, Morínigo señaló que actualmente existe una cantidad suficiente de neumólogos en el país, a diferencia de lo que ocurría hace una década.

Sin embargo, sostuvo que la falta de medicamentos e insumos en los hospitales del interior provoca que muchos pacientes continúen siendo derivados hacia Asunción y, particularmente, hacia el Ineram.

De esta manera, advirtió que las deficiencias en los servicios de salud fuera de la capital terminan reforzando la centralización de la atención de enfermedades respiratorias.

Destituido por denunciar carencias

Carlos Morínigo fue ministro de Salud durante los últimos meses del gobierno de Horacio Cartes.

Durante el gobierno de Santiago Peña, también se desempeñó como gerente de Salud del Instituto de Previsión Social (IPS), cargo del que fue apartado luego de denunciar un faltante de medicamentos. En aquel momento, el directorio del IPS sostuvo que la situación denunciada no era real.

Además, fue apartado en abril de este año de la jefatura de Endoscopía Respiratoria del Ineram. Según había denunciado, fue una represalia por exponer las carencias del sistema.