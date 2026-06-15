Ineram enfrenta sobrecarga de pacientes y confirma faltante “temporal” de medicamentos

Ante el ingreso de las bajas temperaturas, como cada año, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram) registra actualmente una alta demanda de atención médica, principalmente por enfermedades respiratorias asociadas a la temporada de circulación viral.

El doctor Víctor Godoy, director de la institución, aseguró que actualmente tienen “en promedio 2.000 a 2.500 pacientes más” en relación con meses anteriores. Además, confirmó que ese aumento de pacientes impacta directamente en el consumo de medicamentos y se registran faltantes con frecuencia, aunque dijo que son temporales

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Medicamentos alternativos

El director admitió que pueden registrarse ausencias de medicamentos específicos en determinados momentos, pero aseguró que siempre se cuenta con alternativas terapéuticas.

Entre los ejemplos mencionados, detalló que si no hay salbutamol en aerosol, se dispone de la presentación en gotas, además de otras opciones que son usadas para el tratamiento de enfermedades respiratorias.

En el caso del budesonide, explicó que puede no estar disponible en su forma simple, pero se reemplaza con combinaciones que cumplen una “eficacia igual o superior”.

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El doctor afirmó que la reposición se realiza de manera periódica y que cada semana se va reponiendo el stock de la farmacia, pero la alta demanda puede hacer que se reporten faltantes algunos días.

Consultado respecto a cómo se pueden evitar los faltantes, Godoy explicó que el hospital trabaja con un sistema de previsión de stock, solicitando volúmenes superiores a los habituales. Sin embargo, reconoció que la alta demanda puede “superar temporalmente” las previsiones.

Camas llenas y pacientes sin vacuna

En otro momento, Godoy indicó que actualmente se observa aproximadamente un 40% de pacientes con rinovirus y un porcentaje similar con influenza, aunque estas cifras pueden variar semanalmente.

Asimismo, confirmó que ninguno de los pacientes internados por cuadros virales graves cuenta con vacunación, según los registros del centro asistencial.

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En cuanto a la ocupación hospitalaria, el director del Ineram afirmó que la unidad de terapia intensiva se encuentra con alta demanda de forma permanente, aunque aclaró que la institución no está desbordada. “Terapia intensiva está los 365 días del año a tope”, declaró.

“Tenemos una importante cantidad de pacientes internados, pero no estamos a tope”, señaló y dijo que tienen una gran capacidad de reorganización interna para responder a la demanda.

Finalmente, indicó que la mayor afectación se registra en adultos mayores de 60 años y personas con comorbilidades, aunque también hay internaciones pediátricas, con menor nivel de gravedad en comparación con adultos.