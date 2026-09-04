La Policía proyecta cerrar el año con más de 42.000 agentes en servicio

De acuerdo con un reporte oficial divulgado por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, la institución armada prevé cerrar el año 2026 con un total de 42.611 efectivos activos en servicio a nivel nacional.

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Los datos presentados por la fuerza pública muestran una evolución ascendente respecto a los 26.793 agentes que integraban las filas en agosto de 2023 y a los 37.611 reportados actualmente en el documento.

Según detalla el informe institucional, la meta proyectada para diciembre próximo contempla la incorporación de 5.000 nuevos egresados bajo el sistema denominado “policías exprés”. El documento señala además que este crecimiento busca compensar la baja anual de aproximadamente 800 policías que pasan a retiro por jubilación.

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Estándar internacional según las estadísticas del Ministerio

El reporte policial sostiene que, de concretarse el egreso masivo proyectado, la tasa de cobertura se situará en 2,8 policías por cada 1.000 habitantes. En el escrito, la institución remarca que este indicador aproxima al país al promedio mínimo de tres agentes por cada mil personas sugerido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En cuanto a la distribución del personal operativo, las cifras del Ministerio asignan a 28.916 efectivos en áreas de prevención, seguridad y dependencias territoriales. Por otro lado, la nómina oficial ubica a 5.395 agentes en dependencias tácticas como FOPE, GEO y la Agrupación Especializada, mientras que unos 3.300 figuran asignados a las tareas de investigación criminal.

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Datos sobre los procesos de formación y pasantías

El documento de la Policía Nacional enfatiza que los futuros uniformados de las camadas 2024 y 2025 surgieron de un proceso de selección llevado a cabo por la Universidad Nacional de Asunción (UNA), al que se presentaron más de 18.000 aspirantes.

En lo que refiere a los planes de estudio, la institución consigna que los oficiales cumplen un programa de 4 años con más de 3.200 horas cátedra, mientras que la carrera de suboficiales condensa 2.110 horas entre formación académica y pasantía profesional.

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Conforme a lo expuesto en el reporte, los nuevos suboficiales deben realizar obligatoriamente 2 años de pasantía en comisarías de Asunción y el departamento Central antes de ser reasignados.

Controles de integridad y sanciones reportadas

El balance institucional incluye también un apartado sobre el control de la disciplina interna, donde la Policía reporta haber aplicado cerca de 450 exámenes de polígrafo a postulantes a ascensos en distintos rangos jerárquicos.

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Asimismo, las estadísticas oficiales registran que, entre 2023 y 2026, Asuntos Internos investigó a 2.110 agentes y tramitó el sumario de 947 efectivos con indicios de faltas y de esos, un 5 % de casos atribuidos a supuestos hechos de corrupción.

Según el informe, este proceso derivó en la baja de 189 policías, cifra que la institución contrapone con las 109 bajas registradas en el quinquenio anterior.