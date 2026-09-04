Senado analiza montos de pasajes y viáticos para plantear solución a reclamo de médicos

Los montos de pasajes y viáticos de misiones oficiales serán objeto de análisis de la Cámara de Senadores, según indicó el presidente de la institución, Basilio “Bachi” Núñez, quien busca de dónde sacar fondos para cumplir con el reclamo de los médicos que exigen un reajuste salarial que el propio Óscar Lovera, ministro de Economía, dijo que alcanzaría aproximadamente US$ 150 millones por año.

La falta de respuestas por parte del gobierno de Santiago Peña acrecentó la crisis del sistema de salud dependiente del Ministerio de Salud Pública (MSP) que ya venía arrastrando una escasez de medicamentos e insumos desde hace tiempo, a lo que ahora se sumó una huelga de cinco días, renuncias masivas de médicos en los hospitales y centros de salud dependientes de la red del MSP y la convocatoria de una nueva huelga para el 21 y 22 de setiembre.

A fin de tener una idea de cuanto es el monto, el propio Núñez compartió una tabla comparativa de los montos presupuestados y ejecutados desde el 2021 hasta el 2026.

La planilla abarca los tres últimos años del gobierno del colorado disidente Mario Abdo Benítez y los últimos tres años del cartista Santiago Peña.

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Casi G. 900 mil millones en pasajes y viáticos

En el detalle de la planilla, se detalla lo siguiente:

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Presidencia de Mario Abdo Benítez

2021

Poder Ejecutivo presupuestó G. 129.567.488.392 y ejecutó G. 83.566.018.017.

Poder Legislativo presupuestó G. 1.783.164.927 y ejecutó G. 612.514.627.

Poder Judicial presupuestó G. 13.063.568.889 y ejecutó G. 10.027.494.634.

Contraloría y otros organismos presupuestaron G. 1.932.497.832 y ejecutaron G. 1.333.035.361.

En total en este año se presupuestó G. 146.346.720.040 y ejecutó G. 95.539.062.639.

2022

Poder Ejecutivo presupuestó G. 171.123.130.554 y ejecutó G. 136.715.921.734.

Poder Legislativo presupuestó G. 2.088.900.000 y ejecutó G. 1.108.434.389.

Poder Judicial presupuestó G. 14.455.930.887 y ejecutó G. 12.682.759.295.

Contraloría y otros organismos presupuestaron G. 2.007.316.248 y ejecutaron G. 1.730.724.488.

En total en este año se presupuestó G. 189.675.277.689 y ejecutó G. 152.237.839.906.

2023

Poder Ejecutivo presupuestó G. 187.176.606.708 y ejecutó G. 148.236.581.499.

Poder Legislativo presupuestó G. 3.168.575.695 y ejecutó G. 2.322.746.208.

Poder Judicial presupuestó G. 15.661.044.590 y ejecutó G. 14.381.786.751.

Contraloría y otros organismos presupuestaron G. 2.195.462.097 y ejecutaron G. 1.754.451.060.

En total en este año se presupuestó G. 208.201.689.090 y ejecutó G. 166.695.565.518.

Durante este periodo se presupuesto en total G. 544.223.686.819 y se ejecutaron G. 414.472.468.063.

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Presidencia de Santiago Peña

2024

Poder Ejecutivo presupuestó G. 197.762.659.517 y ejecutó G. 160.628.345.029.

Poder Legislativo presupuestó G. 4.137.601.991 y ejecutó G. 3.205.257.725.

Poder Judicial presupuestó G. 15.487.640.073 y ejecutó G. 12.243.206.051.

Contraloría y otros organismos presupuestaron G. 2.392.274.948 y ejecutaron G. 2.211.003.466.

En total en este año se presupuestó G. 219.780.176.529 y ejecutó G. 178.287.812.271.

2025

Poder Ejecutivo presupuestó G. 233.380.488.391 y ejecutó G. 154.798.583.222.

Poder Legislativo presupuestó G. 5.027.610.661 y ejecutó G. 4.070.120.375.

Poder Judicial presupuestó G. 15.068.951.538 y ejecutó G. 11.912.493.165.

Contraloría y otros organismos presupuestaron G. 2.676.560.112 y ejecutaron G. 2.036.807.569.

En total en este año se presupuestó G. 256.153.610.702 y ejecutó G. 172.818.004.331.

2026

Poder Ejecutivo presupuestó G. 218.399.008.960 y ejecutó G. 101.452.491.927.

Poder Legislativo presupuestó G. 4.574.510.933 y ejecutó G. 1.723.305.206.

Poder Judicial presupuestó G. 21.700.458.475 y ejecutó G. 11.267.748.154.

Contraloría y otros organismos presupuestaron G. 2.536.291.120 y ejecutaron G. 1.804.509.470.

En total en este año se presupuestó G. 247.210.269.488 y ejecutó G. 116.248.054.757.

Durante este periodo se presupuestó en total G. 723.144.056.719 y se ejecutaron G. 467.353.871.359.