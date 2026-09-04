Visita sorpresa del titular del IPS detecta falencias de salud en el hospital de Coronel Oviedo

Entre las deficiencias existe la falta de disponibilidad de profesionales, medicamentos, equipos médicos y servicios esenciales para la atención de los asegurados.

Durante su recorrido, Fretes verificó que el nosocomio cuenta con solo seis traumatólogos para cubrir toda la semana, incluyendo las urgencias durante las 24 horas, una cantidad que resulta insuficiente para responder a la demanda de pacientes.

Asimismo, constató falta de cirujanos y anestesiólogos, además de la carencia de equipos fundamentales para determinados procedimientos médicos. Entre las necesidades mencionó un tomógrafo, un arco en C para el área de traumatología y equipos para realizar cirugías laparoscópicas.

Otra de las dificultades detectadas guarda relación con el servicio de ambulancias. Actualmente, el hospital dispone de un solo chofer, quien debe cubrir las 24 horas ante cualquier emergencia que requiera el traslado de pacientes.

El Doctor Frentes prometió que el equipo de Arco C y el rubro para chofer serán enviados al IPS de Coronel Oviedo.

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Falta de medicamentos

Durante la recorrida también se verificó faltante de medicamentos en la farmacia del IPS, especialmente aquellos destinados a pacientes con diabetes.

El titular de la previsional aseguró que una parte importante de los medicamentos ya se encuentra en camino y que otros insumos serían adquiridos y estarían disponibles dentro de las próximas dos semanas, con el objetivo de normalizar el abastecimiento.

Desprecarización del personal

Fretes también anunció que el IPS habilitará 1.000 cupos para la desprecarización del personal de blanco a nivel nacional, como parte de las medidas destinadas a mejorar la disponibilidad de profesionales en los servicios de salud de la institución.

El presidente del IPS señaló que se encuentra realizando un relevamiento de las necesidades existentes en los diferentes establecimientos para determinar las prioridades y mejorar la atención a los asegurados.

Reclamo de J. Eulogio Estigarribia

Respecto al reclamo realizado ayer al presidente de la República, Santiago Peña, durante el lanzamiento de la campaña de siembra de soja en J. Eulogio Estigarribia (ex Campo 9), donde pobladores solicitaron la habilitación de una sede del IPS, Fretes manifestó que por el momento la apertura de una nueva dependencia resulta inviable.

Explicó que la previsional atraviesa una situación presupuestaria ajustada y que actualmente no dispone de los recursos suficientes para habilitar una nueva sede en dicho distrito.

No obstante, indicó que se está realizando un análisis general de la situación del IPS y de su sistema sanitario a nivel nacional, con el objetivo de mejorar los servicios existentes y determinar las necesidades prioritarias.

La visita realizada esta mañana permitió al titular del IPS constatar directamente las falencias que afectan al hospital de Coronel Oviedo, principalmente en cuanto a recursos humanos, medicamentos, equipamiento médico y servicios de apoyo.