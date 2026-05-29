Amplían denuncia contra autoridades del IPS y piden investigar licitaciones supuestamente amañadas

El abogado Juan José Bernis, quien inicialmente presentó denuncia contra el Dr. Jorge Magno Brítez Acosta, expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), y Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, exgerente de Abastecimiento y Logística de la institución, amplió este viernes su denuncia penal contra el último mencionado, ante los fiscales de la causa Silvio Corbeta y Silvia González Vester.

En la primera denuncia, hecha el 13 de mayo, el denunciante atribuyó a las exautoridades de la Previsional la supuesta comisión de los hechos de lesión de confianza y malversación de fondos con licitaciones; sin embargo, en la nueva presentación realizada hoy, se agrega el presunto hecho punible de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, específicamente con relación a Jaime Caballero.

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Además establece que el periodo para investigar estos hechos corresponde a agosto de 2023 a febrero de 2026.

En este sentido el abogado Bernis peticionó a los fiscales asignados a la pesquisa, que se disponga de carácter urgente medidas cautelares de arraigo y prohibición de salir del país sobre los denunciados, ante el peligro de fuga que podría presentarse en el marco de esta causa penal.

Denuncian licitaciones direccionadas en el IPS

El abogado Bernis señaló en su ampliación de denuncia que se produjo un “colapso deliberado del Servicio de Lavandería del IPS”. En tal sentido, Jaime Caballero, en su condición de máxima autoridad técnico-operativa del IPS, tenía a su cargo la planificación, diseño y ejecución de los procesos licitatorios de la institución.

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Además, el denunciante afirma que Caballero fue responsable directo de crear las condiciones para la inoperatividad y el colapso del servicio de lavandería del IPS, cuando omitió llevar el proceso licitatorio para el mantenimiento de las lavadoras industriales, planchadoras y demás maquinaria indispensable para el tratamiento de los insumos textiles.

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Añadió en su escrito que “la gravedad de esta omisión fue públicamente reconocida por el actual presidente del IPS, Dr. Isaías Fretes”.

Por otra parte, Bernis también señaló supuestas irregularidades en la Licitación N° 474096 - LPN 76/25: “Contratación del Servicio Integral de Higienización”, por un monto global de G. 160.000.000.000, adjudicado a los Consorcios Industrias Médicas y Consorcio Dylav.

“En el proceso se detectaron las siguientes irregularidades según el Dictamen UOC N° 62/25 del 12 de agosto de 2025, suscripto por la exdirectora Operativa de Contrataciones, Alicia María Rocholl, y el denunciado, Jaime Caballero.

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Dichas inconsistencias habrían sido que la firma “AO POTI SA”, del Consorcio Industrias Médicas, “Dysa Healthcar SA” y el propio Consorcio Dylav, aportaron presupuesto para la elaboración de los precios referenciales.

De acuerdo con lo que se expone en la denuncia, esta metodología implica que las empresas que elaboraron los presupuestos para fijar los precios referenciales fueron las mismas que resultaron adjudicadas.

Se destaca además, que en dicha etapa licitatoria, que es de carácter reservado, solo las empresas seleccionadas por la Dirección Operativa de Contrataciones y la Gerencia de Abastecimiento y Logística, pudieron diseñar las bases de la licitación a su conveniencia, anticipando que no se presentarían competidores.