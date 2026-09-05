Renuncia de médicos seguirá en aumento, advierten

Una profunda crisis sacude el sistema sanitario nacional luego de que un total de 270 médicos hayan presentado formalmente sus renuncias a través de la mesa de entrada del Ministerio de Salud Pública (MSPBS).

La medida de fuerza se gesta en protesta por reclamos salariales históricos y exigiendo la “desprecarización laboral” que castiga al sector, una problemática que, según los referentes gremiales, podría escalar exponencialmente en los próximos días.

La situación fue visibilizada por el doctor Waldemar Argüello, médico pediatra cirujano, y la doctora Denise Duarte, médica pediatra neonatóloga, ambos representantes de la Sociedad Paraguaya de Pediatría.

Los especialistas adviertieton que la cifra oficial es apenas la punta del iceberg, ya que existe una red de retención institucional de documentos.

“Muchos de los compañeros presentan sus renuncia en Recursos Humanos, y los directores agarran y cajonean. Por eso es que hoy aparece el dato de 270 médicos renunciantes, pero la verdad que son muchos más. Nosotros creemos que aproximadamente es el doble y van a llegar más”, explicó el doctor Argüello.

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En la misma línea, la doctora Duarte profundizó sobre las maniobras internas en los hospitales: “Los compañeros cuentan que firman, presentan sus renuncias, pero los directores, por el miedo de quedarse sin profesionales en áreas muy sensibles, toman esta postura de cajonear esas renuncias”.

Además, la profesional confesó que en sus 20 años de trayectoria jamás presenció un fenómeno similar, destacando que en el área de neonatología la totalidad de los especialistas dimitió en simultáneo. “Eso demuestra que esta lucha es justa”, acotó.

El punto de quiebre, según relató el cirujano pediatra, radicó en la respuesta política del Ejecutivo ante las demandas del sector. “En el inicio, los cirujanos pediátricos mirábamos de lejos esta lucha, hasta que vimos el ninguneo por parte de la Ministra de Salud, María Teresa Barán y del presidente Santiago Peña”.

“Ante esa demostración de poder de parte de ellos, es que decidimos tomar acción y el jueves decidimos renunciar, porque no había otra forma”, sentenció Argüello.

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Los cuatro ejes del reclamo

Las exigencias planteadas por el Sindicato Nacional de Médicos se centran en cuatro puntos innegociables:

Un aumento del salario piso a 8 millones de guaraníes.

La desprecarización laboral.

El pago doble por jornadas trabajadas en días feriados.

El abastecimiento de medicamentos e insumos.

Detrás de la precariedad laboral, los galenos visibilizan una estrategia de control estatal. Al Gobierno “les conviene mantener a los médicos como contratados”, obligándolos a renovar su vínculo anualmente.

“Les mantiene en constante advertencia y amenaza de que si hacen o dicen algo se les va a sacar. Uno siempre está con miedo”, denunció el pediatra.

La falta de insumos médicos agrava el panorama cotidiano en los centros asistenciales. Ante la pregunta sobre cómo afrontan las urgencias críticas sin las herramientas básicas, la respuesta del doctor resume el calvario diario: “Hacemos con lo que hay”.

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Finalmente, los profesionales lamentaron que la gran mayoría del personal de salud deba intrínsecamente subsistir con dos o más empleos, debido a que el salario básico permanece congelado desde hace 14 años.

“Yo veo que esta situación se va agrandando, no veo que esta medida de fuerza se vaya arreglando; al contrario, se va empeorando”, concluyó Argüello con extrema preocupación.