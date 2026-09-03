Gobierno defiende escalafón médico mientras admite que presupuesto para medicamentos es insuficiente

El Gobierno defendió su propuesta de implementar un escalafón médico basado en criterios de meritocracia y rechazó el reajuste salarial planteado por el Sindicato de Médicos. Durante una entrevista en el programa Mesa con EVP, el jefe de Gabinete de la Presidencia, Javier Giménez, y la ministra de Salud, María Teresa Barán, sostuvieron que el planteamiento del Ejecutivo busca modificar la estructura de remuneraciones del sector.

Sin embargo, en medio de la discusión salarial y de la huelga de médicos, la propia ministra de Salud reconoció una de las principales dificultades que enfrenta actualmente el sistema sanitario: el presupuesto disponible para la compra de medicamentos e insumos resulta insuficiente.

El planteamiento oficial se produce además en un contexto de cuestionamientos por la disponibilidad de medicamentos y otros insumos en los hospitales públicos, situación que coloca bajo la lupa la promesa del Ejecutivo de aumentar la inversión en el área.

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Gobierno habla de meritocracia

Giménez sostuvo que el conflicto no se limita a determinar cuánto deben ganar los médicos, sino que también implica discutir el modelo de remuneración que pretende aplicar el Ejecutivo.

Según explicó, el Gobierno rechaza establecer un salario base mínimo de carácter universal y propone, en cambio, un escalafón que contemple factores como la antigüedad, la especialización, la capacitación y las horas de trabajo.

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“Podemos encontrar una solución, solo que por un camino mucho más meritocrático”, sostuvo el jefe de Gabinete durante la entrevista.

Giménez también advirtió sobre lo que calificó como un “riesgo moral” para las finanzas públicas si las movilizaciones y huelgas se convierten en un mecanismo para conseguir aumentos salariales sin considerar criterios diferenciados de desempeño y formación.

El funcionario sostuvo que un esquema similar podría ser reclamado posteriormente por otros sectores del Estado, por lo que defendió la necesidad de establecer un modelo que, según dijo, pueda ser sostenible para el país y justificable ante los contribuyentes.

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Salud admite que el presupuesto es insuficiente

La ministra Barán, por su parte, defendió la gestión del Gobierno y afirmó que se está realizando una mayor inversión en el sistema sanitario. También sostuvo que la administración de Santiago Peña pretende impulsar una política de Estado en materia de salud y no solamente una política vinculada al actual periodo de Gobierno.

No obstante, durante la misma entrevista admitió que el presupuesto destinado actualmente a medicamentos e insumos no alcanza para cubrir las necesidades del sistema.

Barán explicó que, desde hace unos cinco meses, el Ministerio de Salud trabaja con el Ministerio de Economía bajo un esquema en el que la adquisición de medicamentos e insumos se realiza teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria.

“Esto trajo en evidencia que el presupuesto que hoy tenemos para insumos y medicamentos es un presupuesto insuficiente”, reconoció.

La declaración adquiere especial relevancia en momentos en que hospitales y pacientes afrontan dificultades relacionadas con la disponibilidad de medicamentos e insumos. El problema deja expuesta una de las principales contradicciones que deberá resolver el Gobierno: aumentar las remuneraciones del personal sanitario sin comprometer recursos esenciales para la atención de los pacientes.

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Gobierno asegura que no se tocarán medicamentos

Ante el cuestionamiento sobre el origen de los recursos para financiar el escalafón, Giménez aseguró que los fondos provendrán del presupuesto del Ministerio de Salud y afirmó que la medida no perjudicará la compra de medicamentos e insumos.

El jefe de Gabinete sostuvo además que el Gobierno proyecta incrementar de manera significativa los recursos destinados a estas adquisiciones y mencionó un aumento de la compra de medicamentos e insumos.

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Barán defiende gestión y reconoce debilidades

Barán afirmó que la administración actual redujo los procesos administrativos del Ministerio de Salud de 72 a 17, medida que, según sostuvo, permitió mejorar la calidad del gasto y agilizar los procesos relacionados con los proveedores.

La ministra también reconoció que existen “muchas debilidades” dentro del sistema sanitario y señaló que tres años de gestión no son suficientes para resolver problemas acumulados durante décadas.

Mientras el Ejecutivo insiste en que el escalafón permitirá mejorar los ingresos de los profesionales de acuerdo con su formación, experiencia y carga laboral, la admisión de la propia ministra sobre la insuficiencia presupuestaria para medicamentos e insumos mantiene abierta una pregunta clave: cómo se distribuirán los recursos adicionales de Salud para atender simultáneamente las demandas del personal sanitario y las necesidades de los pacientes.