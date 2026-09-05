Techo 2026: más de 8 mil voluntarios en el último día de la colecta nacional

Bajo la premisa de que nadie tenga que vivir sobre un piso de tierra, hoy se cumple la segunda jornada de la Colecta Nacional Techo 2026.

Lea más: TECHO Paraguay lanza Rifa Nacional para eliminar los pisos de tierra y mejorar viviendas

La iniciativa moviliza a miles de jóvenes en las calles de distintos puntos del país para concientizar sobre la precariedad habitacional y recaudar fondos para continuar la construcción de viviendas de emergencia y soluciones de hábitat en asentamientos populares.

Para esta edición, la organización fijó una meta de G. 1.550 millones, recursos que permitirán alcanzar a más de 500 familias durante el presente año.

Lea más: Sudameris apoya nueva colecta nacional Techo Paraguay 2026

Una convocatoria multitudinaria en seis departamentos

Con el objetivo de cubrir 211 puntos de colecta estratégicos, Techo Paraguay convocó a jóvenes desde los 15 años en adelante para sumarse a la iniciativa. Se proyecta reunir a unos 8.400 voluntarios, quienes están en las calles con las tradicionales alcancías en Asunción, Central, Alto Paraná, Caaguazú, Itapúa y Concepción.

La organización apela a la solidaridad de toda la sociedad, invitando a sumarse como donantes, voluntarias o empresas aliadas. El aporte personal sugerido como monto base es de G. 10.000.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Seis años de alianza entre Banco Atlas y TECHO Py

El impacto directo en la salud familiar

El acceso a un piso digno tiene una repercusión inmediata en la salud física de las personas. Según los datos del informe institucional “Más allá de un techo”, de Techo Paraguay, el 42% de las familias que viven en asentamientos populares padecía afecciones respiratorias antes de acceder a una vivienda de emergencia, mientras que un 38% presentaba cuadros frecuentes de tos y congestión.

Asimismo, en Distrito Perseverancia, los asistentes podrán visitar una vivienda modelo instalada en el Parque Elevado, donde se exhibirá de manera concreta cómo los aportes de la ciudadanía se transforman en respuestas habitacionales para las comunidades más vulnerables.