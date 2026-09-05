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05 de septiembre de 2026 a la - 11:44

Techo 2026: más de 8 mil voluntarios en el último día de la colecta nacional

Una familia con vivienda gracias al trabajo de Atlas y TECHO.
Una familia con vivienda gracias al trabajo de Atlas y TECHO.GENTILEZA

Hoy se cumple la segunda y última jornada de la Colecta Nacional Techo 2026, en seis departamentos del país. La organización pretende recaudar G. 1.550 millones para impactar en la calidad de vida de más de 500 familias en situación de vulnerabilidad habitacional.

Por ABC Color

Bajo la premisa de que nadie tenga que vivir sobre un piso de tierra, hoy se cumple la segunda jornada de la Colecta Nacional Techo 2026.

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La iniciativa moviliza a miles de jóvenes en las calles de distintos puntos del país para concientizar sobre la precariedad habitacional y recaudar fondos para continuar la construcción de viviendas de emergencia y soluciones de hábitat en asentamientos populares.

Cinco voluntarios en camisetas blancas colaboran en la construcción de una estructura de madera bajo un sol brillante y vegetación alrededor.
Un grupo de voluntarios de Techo Paraguay trabaja en la edificación de una vivienda de emergencia

Para esta edición, la organización fijó una meta de G. 1.550 millones, recursos que permitirán alcanzar a más de 500 familias durante el presente año.

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Una convocatoria multitudinaria en seis departamentos

Con el objetivo de cubrir 211 puntos de colecta estratégicos, Techo Paraguay convocó a jóvenes desde los 15 años en adelante para sumarse a la iniciativa. Se proyecta reunir a unos 8.400 voluntarios, quienes están en las calles con las tradicionales alcancías en Asunción, Central, Alto Paraná, Caaguazú, Itapúa y Concepción.

TECHO Paraguay prepara su colecta nacional para construir viviendas de emergencia para 500 familias en situación de vulnerabilidad habitacional.
TECHO Paraguay prepara su colecta nacional para construir viviendas de emergencia para 500 familias en situación de vulnerabilidad habitacional.

La organización apela a la solidaridad de toda la sociedad, invitando a sumarse como donantes, voluntarias o empresas aliadas. El aporte personal sugerido como monto base es de G. 10.000.

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El impacto directo en la salud familiar

El acceso a un piso digno tiene una repercusión inmediata en la salud física de las personas. Según los datos del informe institucional “Más allá de un techo”, de Techo Paraguay, el 42% de las familias que viven en asentamientos populares padecía afecciones respiratorias antes de acceder a una vivienda de emergencia, mientras que un 38% presentaba cuadros frecuentes de tos y congestión.

Hombre con gorro marrón y camiseta blanca trabaja concentrado con un martillo en un techo rodeado de vegetación.
Techo Paraguay abrió su convocatoria para la construcción de viviendas de emergencia en seis departamentos

Asimismo, en Distrito Perseverancia, los asistentes podrán visitar una vivienda modelo instalada en el Parque Elevado, donde se exhibirá de manera concreta cómo los aportes de la ciudadanía se transforman en respuestas habitacionales para las comunidades más vulnerables.