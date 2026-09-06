IPS: enfermeros del Ingavi exigen respuestas y anuncian que no cesarán en su lucha

Trabajadores de la salud del Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS) realizaron este sábado una asamblea en la que expresaron su malestar por la situación laboral que atraviesa el personal y cuestionaron la falta de respuestas de las autoridades.

Durante la movilización, los funcionarios manifestaron su intención de continuar con las medidas de protesta y la lucha por mejores condiciones laborales. Uno de los principales reclamos se centró en las condiciones en las que actualmente trabajan enfermeras y enfermeros.

Los trabajadores denunciaron que varios servicios se encuentran rebasados debido a la sobrecarga laboral y señalaron que esta situación afecta directamente al personal encargado de la atención de los asegurados.

Asimismo, cuestionaron la cantidad de funcionarios contratados y reclamaron un proceso de desprecarización que contemple a un mayor número de trabajadores. Según los datos difundidos durante la asamblea, unos 11.000 trabajadores de la salud se encuentran en situación de contratados.

Los funcionarios señalaron que, luego de tres años, se convocó a un proceso de desprecarización para solamente 1.000 trabajadores. En el caso de enfermería, indicaron que existen unos 4.300 contratados, pero solamente 215 cupos estarían contemplados.

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Reajuste salarial, otro de los reclamos

Los trabajadores sostienen que alrededor de 15.000 funcionarios de la salud llevan unos 15 años sin recibir un reajuste salarial, situación que consideran insostenible ante el aumento del costo de vida y las exigencias de sus funciones.

Durante la asamblea también se hizo referencia a las renuncias de enfermeras y enfermeros, que los trabajadores vinculan con las condiciones laborales y la falta de respuestas a sus reivindicaciones.

Los manifestantes cuestionaron además el funcionamiento de las estructuras jerárquicas dentro del IPS y denunciaron supuestos casos de persecución laboral hacia funcionarios que cumplen tareas asistenciales. No obstante, señalaron que existen excepciones entre supervisores, responsables técnicos, coordinadores y jefaturas.

Al término de la actividad, los trabajadores reiteraron el llamado a sus compañeros a mantenerse unidos y participar de las próximas acciones que sean definidas. Afirmaron que continuarán reclamando estabilidad laboral, mejores condiciones de trabajo y una política salarial acorde a las necesidades del personal de salud.

La movilización se suma a los reclamos que distintos sectores de trabajadores del IPS vienen realizando ante la situación del personal contratado y las condiciones laborales dentro de la institución.

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