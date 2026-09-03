Enfermeros se manifiestan en IPS reclamando reajuste salarial y no descartan huelga

Ante la crisis en el sistema de salud pública que atraviesan los centros hospitalarios de la red pública de atención a la salud, como las manifestaciones de médicos y la faltan de insumos, otros sectores afectados es el de las enfermeras, que desde hace 15 año no reciben un reajuste a sus salarios.

Esta situación se replica en el Instituto de Previsión Social (IPS), que atraviesa también una de las más profundas crisis financieras que llevó incluso a la apertura de investigaciones fiscales que hoy pesan contra los expresidentes Vicente Bataglia y Jorge Britez.

Integrantes de Sinadips se manifestaron hoy en la explanada del Hospital Central de la previsional, reclamando desprecarizacion, equiparacion salarial, recategorizacion, reajuste salarial y reabastecimiento de insumos y medicamentos.

“G. 2.700.000 es el salario y si nos echan vendiendo asadito o empanada a lo mejor, en frente de nuestra casa, vamos a ganar más. Pero ¿qué pasa? Yo estudié para salvar vidas, yo estudié para ayudar a las personas y soy feliz haciendo mi trabajo. ¿No tengo derecho a ser feliz haciendo lo que me gusta? Hoy día estoy pensando, yo me retiro, mejor me voy a hacer otra cosa porque con mi salario no estoy teniendo una vida digna y yo soy enfermera, soy licenciada, trabajo en un área muy delicada como la neonatología”, denunció Angélica Cáceres.

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No descartan convocar a huelga nacional

Por su parte, Marina Ayala, otra de las referentes del gremio, explicó que además de mejor salario, mejores condiciones laborales, exigen más medicamentos e insumos básicos que hasta ahora no se están reponiendo en el IPS, lo que llevó incluso al fallecimiento de pacientes.

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“Jeringas, guantes, medicamentos, antibióticos que desde que hace mucho falta, hasta ahora no se ha repuesto y van falleciendo pacientes, van falleciendo asegurados y nosotros eso es lo que nos indigna. También la situación salarial de los compañeros y compañeras. Hoy se convoca un concurso de precarización laboral del año 2026, que fue una recopilación de tres años que no hubo en el instituto y lamentablemente solamente 1.000 hubo para 11.000 contratados, de esas, para 4.300 enfermeras, solamente 200”, lamentó.

Agregó que lo peor del concurso de desprecarización laboral es que al aprobarse la reglamentación, se estableció a los postulantes que no van a tener derecho a mejor salario, por lo que quedarían nombrados con el mismo salario precario con seis meses de prueba, con el que podrían desvincular sin indemización, ni preaviso. Criticó que la nueva ley de la función pública también restringe mejoras salariales durante dos años.

Pidió a las autoridades que se priorice a los enfermeros y enfermeras en la ley de emergencia del IPS. La exigencia central es equiparar el salario de los trabajadores de salud en G. 4.300.000, ya que consideran es insostenible su situación por la pérdida del poder adquisitivo.

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“Por eso esta movilización y no estamos descartando acoplarnos a una huelga general con los médicos en la lucha. Nos vamos a unir. Estamos analizando y las compañeras y compañeros están dispuestos a hacer una huelga con los médicos también. Nosotros en esta semana estamos trabajando, estamos también en comunicación con los gremios médicos también para poder concretizar esas huelgas”, afirmó.

Enfermeras lamentan indiferencia ante sus reclamos

Agregó que no descartan unirse con otros sectores, ya sea docentes, el Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (Sitrande), entre otros. “Estamos grave. La salud pública está en terapia intensiva”, concluyó.

Por su parte, Angélica Cáceres, criticó la indiferencia que reciben ante sus reclamos, lamentando que pareciera que se viven realidades alternas.

“Yo me pregunto si en los demás servicios ellos pasan lo mismo que nosotros, porque la gente nos mira y parece que se ríen los asegurados. ¿Están sufriendo ustedes lo que nosotros sufrimos? La gente que nos está mirando desde desde los sillones allá. ¿Será que nosotros vivimos en un en una burbuja diferente a la de ellos? ¿Solo nosotros sufrimos? ¿O qué es lo que está pasando?”, expresó.

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Olga Castro, otra enfermera, recalcó que cada vez viven una situación más paupérrima en IPS, nunca antes vista en sus 20 años de trabajo en la previsional, ya que recordó que siempre hubo carencias, pero no a este nivel en que lo más mínimo, que es una jeringa que cuesta en cantidad G. 500, no tengan en stock.

“No pueden comprar eso es como para ponerte a llorar. A veces nosotros no sabemos, recorremos todo, en vez de hacer hace rato ya todo tu trabajo, tenés que estar recorriendo sala por sala, servicio por servicio, recolectando uno por uno lo que vas a usar por un paciente. Porque mientras vos le pedís al familiar, las urgencias no es que vas a esperar que el familiar se vaya a la farmacia y llegue. Tarda de mínimamente media hora a una hora y eso, en neonatología, como dicen, los minutos son oro, no es que pueden esperar”, refirió.

Enfermeros migran al exterior para buscar trabajo

Lamentó que colegas suyos busquen trabajo en el exterior, ante las pésimas condiciones en las que trabajan en nuestro país.

Pidió al Presidente de la República, Santiago Peña, que les tenga en cuenta a ellos y a los asegurados, “a esos niños que muchas veces mueren por falta de medicamentos, por falta de insumos, niños que pudieron salvarse y nosotros tenemos que estar viendo que se mueren y es un dolor inmenso lo que nosotros sentimos”.

Insistió en que es inconcebible que todos los días se descuente de sus salarios a los trabajadores el aporte para el IPS, y que no se tenga una atención digna, ni insumos o medicamentos.