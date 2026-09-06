Ñeembucú y Concepción: mañana se inicia segunda etapa de Encuesta Nacional de Alimentación

El Ministerio de Salud Pública confirmó que este lunes 7 de septiembre comenzarán a desarrollarse las actividades referentes a la segunda etapa de la Encuesta Nacional de Alimentación y Nutrición.

El objetivo de la campaña es recopilar información que abarca aspectos sociodemográficos, seguridad alimentaria, ingesta de alimentos y nivel de actividad física en los hogares seleccionados.

Asimismo, detallan que el relevamiento será para fortalecer las políticas públicas, incluyendo “Hambre cero”.

Serán equipos técnicos del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) los que realizarán visitas domiciliarias en Ñeembucú y Concepción.

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Cronograma de la encuesta

Como se mencionaba, esta segunda etapa de la encuesta se inicia mañana, primero en el departamento de Ñeembucú con este cronograma:

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Del 7 al 11 de septiembre de 2026: distritos de Alberdi y Pilar.

Del 14 al 19 de septiembre de 2026: distrito de Villa Oliva.

Del 21 al 26 de septiembre de 2026: distritos de Villa Oliva, Pilar y Villa Franca.

En Concepción

Del 7 al 12 de septiembre de 2026: distritos de Itacua y Paso Barreto.

“Durante estas fechas, los equipos técnicos operativos realizarán jornadas de relevamiento de información mediante visitas domiciliarias en las ciudades mencionadas. Estas labores están dirigidas específicamente a los hogares con escolares que ya formaron parte de la línea base inicial llevada a cabo entre enero y febrero de este año”, detallan desde el Ministerio de Salud Pública.

Asimismo, en esta segunda etapa se evaluarán estos componentes:

Datos sociodemográficos: caracterización socioeconómica de las familias participantes.

Seguridad alimentaria: análisis de la frecuencia y composición del consumo alimentario en los hogares.

Evaluación antropométrica: medición de peso, talla y cintura.

Evaluación bioquímica: medición de indicadores bioquímicos relevantes para evaluar el estado nutricional de la población.

Actividad física: monitoreo de hábitos de actividad física en escolares.

Ingesta alimentaria: caracterización del consumo, prácticas y hábitos alimentarios.

Finalmente, el Gobierno sostiene que para “una ejecución segura y transparente”, los equipos de trabajo operarán divididos en brigadas de nutricionistas debidamente identificadas, quienes portarán credenciales visibles y chalecos institucionales oficiales del INAN y del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), por lo que también se solicita la colaboración y apertura de padres o tutores para recibir a los encuestadores.

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