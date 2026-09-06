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06 de septiembre de 2026 a la - 11:33

Ñeembucú y Concepción: mañana se inicia segunda etapa de Encuesta Nacional de Alimentación

Cocineras de Hambre Cero en la Escuela Básica N.º 14.946 “Riacho González”, de Puerto Pinasco.
Imagen ilustrativa: cocineras de Hambre Cero trabajan en la Escuela Básica N.º 14.946 en Puerto Pinasco, preparando alimentos para la comunidad.Gentileza MDS

Para mañana, lunes, está previsto el inicio de la segunda etapa de la Encuesta Nacional de Alimentación y Nutrición, específicamente en los departamentos de Ñeembucú y Concepción. ¿Cuál es el objetivo? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

El Ministerio de Salud Pública confirmó que este lunes 7 de septiembre comenzarán a desarrollarse las actividades referentes a la segunda etapa de la Encuesta Nacional de Alimentación y Nutrición.

El objetivo de la campaña es recopilar información que abarca aspectos sociodemográficos, seguridad alimentaria, ingesta de alimentos y nivel de actividad física en los hogares seleccionados.

Asimismo, detallan que el relevamiento será para fortalecer las políticas públicas, incluyendo “Hambre cero”.

Serán equipos técnicos del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) los que realizarán visitas domiciliarias en Ñeembucú y Concepción.

Lea más: Encuesta Nacional de Alimentación y Nutrición: ¿cuál es su objetivo?

Cronograma de la encuesta

Como se mencionaba, esta segunda etapa de la encuesta se inicia mañana, primero en el departamento de Ñeembucú con este cronograma:

  • Del 7 al 11 de septiembre de 2026: distritos de Alberdi y Pilar.
  • Del 14 al 19 de septiembre de 2026: distrito de Villa Oliva.
  • Del 21 al 26 de septiembre de 2026: distritos de Villa Oliva, Pilar y Villa Franca.

En Concepción

  • Del 7 al 12 de septiembre de 2026: distritos de Itacua y Paso Barreto.

“Durante estas fechas, los equipos técnicos operativos realizarán jornadas de relevamiento de información mediante visitas domiciliarias en las ciudades mencionadas. Estas labores están dirigidas específicamente a los hogares con escolares que ya formaron parte de la línea base inicial llevada a cabo entre enero y febrero de este año”, detallan desde el Ministerio de Salud Pública.

Asimismo, en esta segunda etapa se evaluarán estos componentes:

  • Datos sociodemográficos: caracterización socioeconómica de las familias participantes.
  • Seguridad alimentaria: análisis de la frecuencia y composición del consumo alimentario en los hogares.
  • Evaluación antropométrica: medición de peso, talla y cintura.
  • Evaluación bioquímica: medición de indicadores bioquímicos relevantes para evaluar el estado nutricional de la población.
  • Actividad física: monitoreo de hábitos de actividad física en escolares.
  • Ingesta alimentaria: caracterización del consumo, prácticas y hábitos alimentarios.
Cartel informativo sobre la Encuesta Nacional de Alimentación y Nutrición en Paraguay con un mapa del departamento de Ñeembucú.
Se desarrolla la segunda etapa de la Encuesta Nacional de Alimentación y Nutrición en Ñeembucú y Concepción.

Finalmente, el Gobierno sostiene que para “una ejecución segura y transparente”, los equipos de trabajo operarán divididos en brigadas de nutricionistas debidamente identificadas, quienes portarán credenciales visibles y chalecos institucionales oficiales del INAN y del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), por lo que también se solicita la colaboración y apertura de padres o tutores para recibir a los encuestadores.

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