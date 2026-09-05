PGN 2027: cuánto dinero proyecta el Gobierno a Hambre Cero y Adultos Mayores

El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 ya está en manos del Congreso Nacional. La propuesta total llega a G. 166,3 billones (US$ 25.751,0 millones, al tipo de cambio de G. 6.458 por dólar). El documento plantea recursos para educación y protección social, con énfasis en la alimentación escolar y la asistencia a personas mayores.

De la propuesta total que llega a G. 166,3 billones (US$ 25.751,0 millones), el Ejecutivo plantea destinar G. 7,387 billones (US$ 1.143,9 millones), a tres programas de asistencia social: Hambre Cero, la Pensión Universal para Adultos Mayores y Tekoporã Mbarete. Con esta propuesta el 4,44% del plan irá a estos sectores.

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Hambre Cero: presupuesto 2027 y alimentación escolar

El programa Hambre Cero en las Escuelas tendría una asignación de G. 3,2 billones (US$ 495,5 millones). El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) ejecuta el programa en coordinación con las gobernaciones.

La meta para 2027 contempla 335 millones de raciones alimentarias para 986.194 estudiantes. El alcance convierte a la alimentación escolar en uno de los principales componentes de la política social vinculada a la educación.

El programa apunta a cubrir las necesidades de alimentación de casi un millón de alumnos durante el año lectivo.

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Proveedores de “Hambre Cero” presentaron propuesta técnica y económica al Gobierno

ABC consultó con Víctor Mendoza Larroza, presidente de la Cámara de Empresas de Alimentación Escolar del Paraguay (Caepy), gremio que agrupa a la gran mayoría de los proveedores del programa estatal “Hambre Cero”, quien señaló que, este año, los pagos pendientes se mantienen dentro del margen habitual de vencimiento de 60 días. “Este año no tenemos mayores problemas”, afirmó.

Sin embargo, Mendoza afirmó que la amenaza está en los siguientes llamados, ya que para las licitaciones correspondientes al periodo 2027-2030, que se realizarán este año, no está contemplada la inflación acumulada ni la proyección de inflación del Banco Central del Paraguay (BCP), de 3,5%, en el presupuesto.

Afirmó que los nuevos lineamientos técnicos tampoco contemplan la inflación acumulada del 23% en los precios de los alimentos ni el incremento de 8,7% del salario mínimo registrado en el periodo 2024-2026, correspondiente al primer llamado de Hambre Cero. “A pesar de estos aumentos, ellos establecieron como precio referencial por plato el mismo monto de los llamados anteriores”, afirmó.

Ante esta situación, Mendoza refirió que este miércoles el gremio presentó al Gobierno una propuesta técnica y económica con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del programa hasta 2030.

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Pensión para adultos mayores: cuánto prevé el PGN 2027

La protección social también concentra una parte relevante de los recursos previstos para 2027. El Gobierno plantea incorporar 30.000 nuevos beneficiarios al Programa de Pensión Universal para Adultos Mayores.

Con esa ampliación, la cobertura prevista llegaría a 406.196 personas de la tercera edad al cierre de 2027. Para sostener el crecimiento del programa, el proyecto contempla G. 422.000 millones (US$ 65,3 millones) adicionales respecto de 2026.

El presupuesto total de la Pensión Universal para Adultos Mayores alcanzaría G. 3,6 billones (US$ 557,4 millones).

El objetivo es ampliar la cantidad de personas mayores que reciben este ingreso estatal, dentro de una política de protección destinada a sectores con mayor vulnerabilidad económica, resalta el documento entregado por el ministro Óscar Lovera a los parlamentarios.

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Tekoporã Mbarete y asistencia a familias vulnerables

El proyecto también contempla recursos para las familias en situación de vulnerabilidad. El programa Tekoporã Mbarete tendría G. 587.000 millones (US$ 90,9 millones) para atender a 200.000 familias.

Así también el documento refiere que destinará G. 65.000 millones (US$ 10,07 millones) al programa de Primera Infancia y otros G. 770 millones al programa Abrazo, administrados por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA).

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