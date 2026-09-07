Pagos a jubilados fallecidos: esto responden autoridades del IPS

La semana pasada, la Contraloría General de la República presentó un informe en el que reporta numerosas irregularidades administrativas detectadas en el Instituto de Previsión Social (IPS), entre las que se menciona que en cuatro años la previsional pagó casi 60.000 millones de guaraníes en concepto de acreditaciones jubilatorias mensuales a personas que ya habían fallecido.

Esos pagos a destiempo – por un total de 58.715 millones de guaraníes en ese periodo de cuatro años - fueron acreditados a casi 11.000 personas. En promedio, cada año los desembolsos a jubilados fallecidos sumaron casi 12.000 millones de guaraníes.

En respuesta, la gerente de Prestaciones Económicas del IPS, Vanessa Cubas, señaló la semana pasada que en 2025 esos pagos se redujeron en aproximadamente un 54 por ciento.

“Pagos desafortunados”

Este lunes, autoridades del IPS brindaron una conferencia de prensa en la que hablaron de la “tendencia a la baja” de esos “pagos desafortunados”.

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Américo Riquelme, director de Jubilaciones de la previsional, dijo que, en lo que va de 2026, los pagos a jubilados fallecidos han disminuido en un 75 por ciento en relación con el periodo 2020 – 2024. Eso equivale a pagos mensuales de aproximadamente 246 millones de guaraníes por mes, en comparación con 979 millones por mes en el periodo de cuatro años mencionado.

Indicó también que solo el 15 por ciento de esos “pagos desafortunados” se producen en el mes siguiente al fallecimiento del jubilado, mientras que el resto de los desembolsos corresponden al mes en que la persona falleció y, por lo tanto, son acreditaciones que aún les correspondían.

Riquelme señaló también que es prácticamente imposible evitar que se produzca al menos un número reducido de pagos a jubilados fallecidos, ya que algunos fallecen en el intervalo de tiempo entre la realización del corte para pagos de cada mes y el día en que los haberes son desembolsados.

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Sin embargo, las autoridades del IPS indicaron que se está trabajando en medidas para acortar ese intervalo de tiempo y, posiblemente, reducir el número de pagos que se producen en esas circunstancias.

En su informe, la Contraloría General de la República atribuyó los pagos a jubilados fallecidos a la falta de sincronización en la digitalización de los registros del IPS.