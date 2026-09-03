Comisión que investigará al IPS se instalará la próxima semana y Dionisio Amarilla sería el presidente

La comisión tendrá como uno de sus principales insumos el demoledor informe de la Contraloría General de la República sobre el IPS. El senador Natalicio Chase (ANR. HC) sostuvo que ese documento será “la base del estudio” para determinar hacia dónde se dirigirá la investigación.

Chase explicó que la primera reunión de la comisión está prevista inicialmente para el lunes, aunque también podría concretarse el martes. En ese encuentro deberán ser elegidas las autoridades del órgano especial.

El legislador afirmó que, además de las irregularidades detectadas por la Contraloría, como obras fantasmas y sobrecostos, se analizarán las denuncias que sean presentadas durante el funcionamiento de la comisión.

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También sostuvo que el problema del IPS no es reciente y que la investigación debería remontarse al origen de las irregularidades. “Creo que el vicio del IPS proviene de una larga data”, manifestó Chase, al señalar que debería incluirse “el total del estudio” para determinar cómo se llegó a la situación actual.

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El senador indicó además que la Contraloría sería uno de los primeros organismos convocados, para luego escuchar a proveedores y autoridades del IPS.

Sobre la posibilidad de que la investigación termine en acciones judiciales, Chase remarcó que la comisión tiene facultades para investigar, pero que el juzgamiento corresponde a la Fiscalía y al Poder Judicial. Si el informe resulta concluyente, aseguró que será remitido al Ministerio Público.

Dionisio Amarilla aparece como posible presidente de la comisión

Consultado sobre quién podría presidir la Comisión Especial de Investigación, Chase dijo que todavía no existe una decisión definitiva, pero mencionó al liberal Dionisio Amarilla como el nombre que aparece inicialmente en la lista.

“Creo que Dionisio Amarilla estaba en la lista primero”, señaló, aunque aclaró que habrá que esperar a la primera reunión para determinar si acepta el cargo o si finalmente es designado otro integrante.

De esta manera, la definición de las autoridades de la comisión quedará en manos de sus propios integrantes durante la reunión de instalación, que cuentan con mayoría cartista.

La investigación tendrá como foco principal al IPS, aunque también abarcará al Ministerio de Salud. Chase explicó que incluir Salud respondió a un pedido realizado por la senadora Esperanza Martínez durante la sesión plenaria, con el objetivo de ampliar el espectro ante eventuales denuncias.

Chase habla de la huelga de médicos

En relación con la huelga de médicos, Chase reconoció que existe presión tanto sobre el Gobierno como sobre la ciudadanía debido al impacto de la medida de fuerza.

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El senador también consideró que el reclamo del sector de Salud podría generar una “cascada de reclamos” de otros sectores y cuestionó la dificultad de encontrar recursos dentro del Presupuesto General de Gastos para financiar un aumento significativo.

Sobre la posibilidad de recortar gastos superfluos planteada por el senador cartista Silvio “Beto” Ovelar, Chase dijo que el tema será analizado durante el estudio del Presupuesto 2027.

Lider de bancada prefiere no hablar de la campaña sucia

En cuanto a la denominada campaña sucia contra opositores y sectores críticos al Gobierno, el líder cartista prefirió no emitir una opinión contundente. Dijo que no conoce suficientemente el caso y que no se ha interiorizado sobre las denuncias que apuntan a una eventual participación de una viceministra.

Sobre el uso de recursos públicos para campañas de comunicación y eventuales ataques en redes sociales, Chase señaló que el Presupuesto General de la Nación contempla recursos para comunicación, pero insistió en que desconoce cómo funcionó específicamente el esquema denunciado.