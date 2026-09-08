Desvalijan una USF recién inaugurada en Lambaré

La inseguridad volvió a golpear a un servicio público esencial. Delincuentes ingresaron a la Unidad de Salud Familiar (USF) “La Victoria”, en Lambaré, recientemente inaugurada, y desvalijaron gran parte de sus instalaciones, dejando al centro asistencial prácticamente sin equipamientos ni insumos para la atención de los pacientes.

Los autores del hecho forzaron los accesos al puesto sanitario y se apoderaron de electrodomésticos, equipos informáticos y elementos de uso cotidiano para las consultas médicas.

El director de la USF La Victoria, doctor Osvaldo Rojas, lamentó lo ocurrido y señaló que el principal impacto recae sobre los usuarios del sistema de salud. “Es una pena para la gente porque son herramientas que utilizamos para atenderles”, expresó.

Rojas indicó que la atención médica se verá resentida hasta que puedan reponer los bienes robados. “Vamos a seguir con las atenciones dentro de las posibilidades”, añadió.

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Consultorios y vacunación, en situación crítica

Según detalló el director, el robo de los equipos informáticos dejó en una situación especialmente delicada a las áreas de consultorios y vacunación, que dependen de estos recursos para el registro y seguimiento de los pacientes.

Los equipos informáticos robados pertenecen al área de vacunación, admisión y consultorio, según el reporte.

De acuerdo con Rojas, la situación fue descubierta en las primeras horas de este martes, cuando funcionarios de enfermería del primer turno llegaron al establecimiento para iniciar sus labores.

Al percatarse de los daños y la ausencia de varios equipos, los trabajadores informaron de inmediato al director de la unidad, quien posteriormente dio aviso a agentes de la Policía Nacional para la intervención correspondiente.

Esperan recuperar los equipos robados

El responsable de la USF señaló, además, que varios de los objetos sustraídos cuentan con características que podrían facilitar su identificación y eventual recuperación.

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En ese sentido, manifestó su esperanza de que las investigaciones permitan rastrear los equipos en caso de que los delincuentes intenten comercializarlos en el mercado informal.