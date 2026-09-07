Ñemby: cae sospechoso de varios hurtos domiciliarios

Un hombre sindicado como supuesto autor de un hurto domiciliario ocurrido en Ñemby fue aprehendido el sábado en jurisdicción de la Comisaría 31ª Central, Reducto, San Lorenzo. Posteriormente, la Policía recuperó parte de los objetos denunciados como robados.

El hecho investigado ocurrió el 2 de setiembre, alrededor de las 23:00, en una vivienda ubicada sobre la calle San Nicolás casi avenida Caaguazú, barrio Caaguazú de Ñemby. La víctima fue identificada como Juan José Caballero Verdún, de 33 años.

Según el informe de la Comisaría 55ª Vista Alegre, las imágenes de circuito cerrado permitieron identificar al supuesto autor, quien posteriormente fue aprehendido por agentes de la Comisaría 31ª durante otro procedimiento por hurto.

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Tenía antecedentes y otra orden de detención

El sospechoso fue identificado como Juan Martínez Valiente Romero, de 35 años. De acuerdo con el informe policial, registra antecedentes por robo agravado, hurto agravado, posesión y violencia familiar.

Además, contaba con una orden de detención emanada de la Fiscalía Zonal de Ñemby por un hecho similar ocurrido en jurisdicción de la Comisaría 7ª Central, según los datos proporcionados por la Policía.

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Tras su aprehensión, quedó a disposición del Juzgado de San Lorenzo. La investigación por el hurto domiciliario ocurrido en Ñemby fue comunicada al Ministerio Público.

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Recuperaron una notebook entre los matorrales

La víctima había denunciado el robo de varios objetos de su vivienda, entre ellos dos notebooks, un parlante JBL, una cámara profesional Canon, una tablet Acer, un celular Samsung A13, una planchita y un secador de pelo, además de prendas de vestir y calzados.

En el marco de la investigación, agentes policiales lograron recuperar una notebook HP de color gris, que estaba dentro de una bolsa de polietileno blanca entre unos matorrales, a unos 100 metros de la vivienda del supuesto autor.

Según la Policía, el propio Martínez Valiente habría señalado el lugar donde se encontraba el equipo, durante una conversación mantenida mientras permanecía privado de libertad.

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Mujer fue aprehendida con un calzado de la víctima

El mismo sábado, agentes de la Comisaría 31ª también aprehendieron a una mujer identificada como Abigail Bordón, de 21 años, quien contaba con una orden de captura pendiente por un caso de hurto.

La Policía informó que, al momento de su aprehensión, la mujer tenía en su poder un calzado deportivo Nike, de color blanco con verde, que fue reconocido como uno de los objetos denunciados como robados por Caballero Verdún.

Con ambos procedimientos, la Policía logró recuperar hasta el momento dos objetos vinculados al hurto investigado: la notebook y el calzado deportivo.

La investigación continúa

El subcomisario Nelson Quiñónez, de la Comisaría 55ª, señaló que existen indicios de que el hombre estaría relacionado con otros hechos similares y que se busca recuperar los demás objetos sustraídos.

Todos los antecedentes y las evidencias recuperadas fueron puestos a disposición del agente fiscal de Ñemby, Luis Peralta, quien quedó a cargo de las diligencias correspondientes.