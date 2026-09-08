Diputados denuncian retroceso democrático tras represión a protesta

Pablo Callizo (concejal de Asunción por el Partido Patria Querida) y Sebastián Garay (candidato a edil por la alianza opositora) fueron detenidos ayer por la Policía Nacional tras llevar a cabo una manifestación de carácter pacífico frente a la residencia del expresidente y titular del Partido Colorado, Horacio Cartes.

La protesta, en la que utilizaron juguetes de peluche para exigir reivindicaciones salariales y mejoras para el sector médico, fue reprimida por los agentes policiales.

“Para mi, hace rato que tenemos un retroceso democrático en demasiados frentes. Lo de ayer (las detenciones) fue una verguenza. Describe perfectamente la línea del gobierno y de quien es el intocable en este país”, señaló el diputado Raúl Benítez.

A continuación remarcó que evidentemente fue un mensaje que se envía a través de la Policía Nacional, bajo una orden directa del señor Cartes. “Yo creo que si un concejal asuncen o cartista era detenido, esto era un escándalo. Pero como es un opositor se trata de minimizar la situación”.

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“Estamos en un retroceso en todos los frentes. Con lo de la Contraloría General de la República, con el rumor sobre sacar a dos ministros de la Corte Suprema que no están alineados al cartismo, la expulsión de opositores, la justicia como elemento de garrote”, finalizó.

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Por su parte, la legisladora Rocío Vallejo sostuvo que fue realmente lamentable que se hayan llevado detenidos a los dos concejales. La violencia que se utilizó frente a una manifestación con peluches, no tiene justificación".

“Ese suceso fue como un dejavú de la época de Stroessner, donde vos no te podías manifestar. Totalmente desmedida la intervención de la Policía, lo cual demuestra un total retroceso”, sentenció.