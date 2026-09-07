Video: dos candidatos a concejal, al calabozo tras protesta frente a casa de Cartes

El concejal asunceno Pablo Callizo y el candidato a edil Sebastián Garay, ambos referentes del Partido Patria Querida (PPQ) y de la alianza opositora en la capital, fueron aprehendidos de forma violenta por efectivos policiales durante una manifestación pacífica en la vereda frente a la residencia del expresidente Horacio Cartes, sobre la avenida España.

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La protesta, calificada por los organizadores como una “manifestación de peluches”, buscaba respaldar los reclamos de reajuste salarial de los médicos del sector público y cuestionar el uso de los fondos del Estado.

Sin embargo, los manifestantes denunciaron que fueron despojados de sus pertenencias, esposados y trasladados a la Comisaría Décima de Asunción, donde permanecieron retenidos en el calabozo.

Según un video difundido, los agentes policiales actuaron de manera violenta contra estas dos personas y los retuvieron para llevarlos a la Comisaría Décima de Asunción.

Denuncian abusos y restricciones

Desde el calabozo de la dependencia policial, Callizo recriminó que la fuerza pública sea utilizada para resguardar intereses particulares y reprimir el derecho a la libre expresión de los ciudadanos.

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“Nos trajeron solamente por hacer una manifestación pacífica en una vereda, en un espacio público de alguien que se cree el dueño del país y que utiliza la policía para proteger sus intereses y no los intereses de la ciudadanía”, sentenció.

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Por su parte, Garay —en conversación con ABC— confirmó que no se les informaron adecuadamente sus derechos al momento del procedimiento y cuestionó el despliegue policial frente a un grupo de apenas 15 personas que se manifestaban pacificamente.

“Nos sacaron los calzados, nos sacaron todas nuestras pertenencias, los peluches siguen retenidos, como si fuera que estábamos infringiendo alguna ley”, denunció el candidato.

¿Casa de Cartes, clave para el PGN 2027?

Esta situación se generó el mismo día en el que senadores y referentes del Partido Colorado se reunieron en la vivienda de Horacio Cartes. Esta reunión se da mientras se trabaja en la Comisión Bicameral de Presupuesto que estudiará el PGN 2027.

Cabe recordar que el gobierno ya anunció un aumento en el presupuesto del próximo año para el sector salud. Se prevé el aumento para compra de insumos y medicamentos. En esa línea, el senador Gustavo Leite compartió en sus redes que se trató sobre “salud para la gente sin distinción”.