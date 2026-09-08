Esto dice Asoban acerca del pedido de informe del Congreso sobre Ueno Bank

El senador colorado cartista, Antonio Barrios, presentó un proyecto de ley de pedido de informe al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre el “cumplimiento de los límites prudenciales aplicables a operaciones con partes vinculadas y sobre las medidas correctivas adoptadas respecto a Ueno Bank”.

Hoy se dio a conocer que dentro del listado de preguntas, se consulta si la Superintendencia de Bancos registró excesos al límite de operaciones con personas vinculadas a Ueno Bank S.A. derivados de operaciones de estas firmas: Mowi S.A., Grupo M S.A., Grupo Hendy S.A., Tuiu S.A., Franede S.A. y Aime S.A. Corredores de seguros.

La presidente Ejecutiva de Asoban, Liz Cramer, fue consultada sobre el pedido de informe que actualmente figura en el orden del día de la sesión de mañana del Senado y reconoció el respeto absoluto por la facultad plena que tiene el Poder Legislativo.

“En primer lugar, el reconocimiento y el respeto absoluto por la facultad plena que tiene el Poder del Estado, Legislativo en este caso, que apoyamos firmemente en su rol de control y de rendición de cuentas, así que, en ese sentido, pleno reconocimiento y respeto a sus atribuciones, así que, en ese sentido, también la cooperación de nuestro sector en lo que corresponda”, refirió.

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“Transparencia en este nuestro sector siempre es algo sumamente necesario”

Agregó que “todo lo que tenga que ver con transparencia en nuestro sector siempre es algo sumamente necesario, pleno, así que, contestes con lo que ello implica, creo que todos los integrantes del sistema financiero están contestes con una mayor transparencia necesaria, siempre para este que el sector más regulado de la economía”.

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Fue consultada sobre si en el sistema o gremio bancario se tenía conocimiento del informe de Fernando Rivarola, quien hasta el 6 de junio de 2026 estuvo en la gerencia de Supervisión de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP), documento en el que supuestamente el funcionario advirtió sobre las alertas respecto a los balances de Ueno Bank S.A.

“Yo no le podría decir en cuestión del sistema, pero nosotros como Asoban, desde acá por lo menos no tengo conocimiento de ese informe. Lo conozco en cuanto a las noticias que se refieren o a los trascendidos que han aparecido en otros, inclusive ustedes mismos han hecho trascendidos anteriores, así que, en ese sentido, el contenido de ese documento o la existencia del documento no me consta”, respondió.

Cramer, además, añadió: “Nosotros manejamos en el sistema financiero o en los bancos en particular, dinero de terceros, dinero de los ahorristas que finalmente son los reyes del mercado para nosotros. Dinero de terceros es nuestra materia prima. Muy poco de lo que maneja un banco es capital propio, el resto es capital de terceros, de los ahorristas principalmente. Entonces, tenemos que estar plenamente atentos todo el tiempo, no solamente a cumplir las regulaciones, sino también a poder exhibir y a ser cuestionados y poder responder plenamente”.

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Transparencia se tiene que dar con “todos los integrantes del sistema”

Insistió en que “todas las cuestiones que tengan que ver con esa transparencia integral y transversal, tiene que darse para todos los integrantes del sistema”.

Contó que “tenemos un tiempo con el anterior banco, que fue Vision Banco, que ya era también miembro de la asociación y posteriormente este banco también forma parte del núcleo. Nosotros tenemos en realidad prácticamente todos los bancos, solamente dos bancos, uno privado y otro estatal, que no forman parte, el resto están todos aquí y esto significa también un desafío importante”.

“Son en principio obviamente todos integrantes del sistema y todos contestes. Han habido algunos que han tenido obviamente consultas, requerimiento de información, y aquí nosotros, como gremio, no podemos hacer otra cosa más que apoyar la transparencia”, reiteró.

Refirió que “hay un, digamos, no le diría consenso, porque no es algo que se habló con todo el mundo en algún momento de un directorio o algo así, pero me consta que todos aquellos que han pasado por fusiones y por absorciones, y demás en los últimos años, están plenamente contestes de que el Banco Central publique absolutamente todas las excepciones excepcionales que hayan tenido que ver con estas operaciones. Nos parece de tremenda valía y creo que el mercado siempre merece cuanto más tranquilidad se le pueda dar, mejor”.

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“Son pasibles de un escrutinio de su labor”

Liz Cramer sostuvo que “como todas las autoridades y como todos los seguidores en cualquier instancia que les toca, (los bancos) también son pasibles de un escrutinio de su labor. Me parece que forma parte de la tarea y tendrán que, como ahora después, si en determinados momentos, siempre revalidar todo el tiempo lo que uno ha conquistado en el tiempo, que es obviamente una imagen de solvencia y de respeto que se han conseguido”.

“Hacemos votos porque sea un informe completo y que sea lo más transparente en todo sentido y que, como digo, también se hagan públicos, ¿por qué no?, otras otras decisiones excepcionales con relación a cualquier otra institución financiera, porque todo eso da tranquilidad al mercado, baja rumores, digamos, homogeniza la información y los tomadores de decisión, los ahorristas, los tomadores de decisión en general necesitan tener una claridad y una seguridad plena sobre el sistema y sobre lo que están mirando, comparando” explicó.

Concluyó al afirmar que “uno necesita tener esa esa tranquilidad siempre y bueno, tenemos que seguir creciendo como país y seguir fortaleciendo nuestras instituciones y todo lo que tenga que ver, como digo, con con dar cada vez más señales, nosotros estamos contestes y apuntando a apoyar en lo que sea necesario”.