“Un esquema amparado por el Gobierno”: Filizzola acusa al cartismo de intentar desligarse del caso Ueno Bank

El proyecto de pedido de informe impulsado sorpresivamente por el cartismo sobre las operaciones de Ueno Bank sorprendió en el ámbito político y financiero. Para el senador opositor Rafael Filizzola, esta movida busca desligar al oficialismo de un esquema que ellos mismos ampararon, en el marco de lo que califica como uno de los escándalos financieros más graves desde el retorno a la democracia.

En este sentido, el legislador manifestó que la preocupación central gira en torno al riesgo real que corren cerca de 1.000 millones de dólares provenientes de fondos públicos y de los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS).

“El Banco Ueno no existe. Ueno trabaja con la licencia o la autorización de dos bancos quebrados que compraron sin aportar mayor patrimonio, arrastrando pérdidas por US$ 300 millones”, afirmó.

El BCP habría sido utilizado para perseguir a la competencia

Filizzola señaló directamente la complicidad del Banco Central del Paraguay (BCP), sosteniendo que se eliminaron controles para otorgar un trato preferencial que incluyó la flexibilización de exigencias, el ocultamiento de balances y la remoción de superintendentes que emitieron dictámenes negativos.

“El Banco Central le da una serie de privilegios, como diferir la contabilización de esa deuda a 20 años, y después empiezan a modificar los reglamentos de exigencias, tanto del IPS como de otras entidades del Estado, para permitir que Ueno capte dinero público”, sostuvo.

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Asimismo, indicó que el ente regulador habría sido utilizado para perseguir a la competencia y frenar fusiones entre entidades financieras privadas.

“El Banco Central es utilizado para frustrar la fusión de bancos o perseguir a otras entidades. El caso más sonado es el de Atlas y Familiar, donde hubo un claro boicot y una abierta obstrucción por parte del BCP”, declaró.

Señalamientos al Poder Ejecutivo y entramado estatal

Filizzola responsabilizó directamente al Poder Ejecutivo por direccionar los depósitos del Estado hacia esta institución y favorecer la formación de un complejo entramado empresarial.

“Tenemos un presidente de la República que es el responsable final de todo esto. ¿Quién tiene la autoridad para dar instrucciones al IPS y a las demás entidades del Estado para que pongan sus depósitos ahí? ¿Quién nombra a un presidente del BCP y a un directorio complaciente, y va modificando los reglamentos para ajustarlos a la medida de Ueno Bank?”, enfatizó.

Asimismo, cuestionó la inacción de las autoridades de control ante las irregularidades reportadas.

Filizzola, a favor de la remoción del directorio del Banco Central

El senador remarcó que la única alternativa para restaurar la credibilidad institucional requiere la remoción inmediata de las máximas autoridades del ente regulador, con el fin de contener un eventual perjuicio económico a las arcas públicas. “El primer paso es cambiar a todo el directorio, no solamente al presidente”, reiteró.

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Finalmente, sobre el proyecto de solicitud de informe impulsado por el oficialismo, Filizzola interpretó que los sectores afines al Gobierno buscan despegarse de la situación ante la posibilidad de una crisis financiera severa.