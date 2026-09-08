Ueno Bank: misteriosas empresas citadas en proyecto de pedido de informe están ligadas al grupo Vázquez

El proyecto de pedido de informe al Banco Central del Paraguay (BCP), presentado por el senador Antonio Barrios, guarda relación con el “cumplimiento de los límites prudenciales aplicables a operaciones con partes vinculadas y sobre las medidas correctivas adoptadas respecto a Ueno Bank”. Dentro del listado de preguntas, se hace mención a operaciones concretas con empresas hasta ayer poco conocidas dentro del ecosistema de operaciones con ese banco.

En el segundo punto, titulado “Excesos registrados en la Entidad”, se consulta si la Superintendencia de Bancos registró excesos al límite de operaciones con personas vinculadas a Ueno Bank S.A., derivados de operaciones con firmas denominadas:

Mowi S.A.

Grupo M S.A.,

Grupo Hendy S.A.,

Tuiu S.A.,

Franede S.A.

y Aime S.A. Corredores de seguros.

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¿A qué se dedican estas empresas?

Todas esas firmas tienen al menos un vínculo con el Grupo Vázquez, según reportes de emisiones de bonos del mismo conglomerado empresarial y de Solventa & Riskmétrica, la sociedad calificadora de riesgos autorizada y registrada para operar bajo la supervisión de los entes reguladores vinculados al al Banco Central del Paraguay.

Precisamente, según un informe de calificación emitido por Solventa en el 2022 -y publicado por el BCP- el Grupo Vázquez ese año poseía inversiones en Mowi S.A., Grupo Hendy S.A. y Grupo M. S.A.

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Mowi, según su página web, es una empresa de movilidad corporativa que gestiona traslados, envíos y mensajería corporativa, logística de eventos y contingencias aéreas. En octubre de 2025 empezó a estar activo en las redes sociales, al difundir una entrevista brindada por el CEO Gonzalo Da Cunha a medios empresariales de Paraguay.

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No obstante, luego de ese primer posteo la firma prácticamente desapareció por varios meses, hasta volver a postear algo el 5 de enero de este año. Desde esa fecha, todas las publicaciones hablan de ocho años de trayectoria y de una firma que se destaca sobre todo por su presencia a nivel internacional.

La ubicación en Instagram se localiza en Montevideo, Uruguay, pero en una publicación que data del 20 de enero se indica que es una “empresa argentina” y participa de eventos turísticos de todo el mundo. No se mencionó a Paraguay durante todo este año.

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Documentos de Conacom confirman vinculo

Por otra parte, el Grupo Hendy S.A. es una sociedad anónima vinculada al ecosistema digital y de comercio electrónico por ser la empresa detrás de Hendyla.com, el conocido marketplace de compras y ventas en línea del país.

Según la resolución N° 69/2024 de la Comisión Nacional de la Competencia, de fecha 30 de agosto del 2024, Itti S.A.E.C.A., la compañía del Grupo Vázquez, notificó la adquisición del 50% del paquete accionario del Grupo M S.A. (Pagopar, la plataforma de pagos en línea) y el 55% del capital accionario del Grupo Hendy S.A. (Hendyla.com).

El directorio de la Conacom resolvió autorizar dicha operación de concentración, que ya es mencionada en documentos de al menos dos años antes.

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Reportes oficiales del Grupo Vázquez

Por otra parte, también en el proyecto se menciona a Tuiu S.A. Se trata de una remesadora paraguaya digital, que permite enviar dinero a Paraguay desde cualquier parte del mundo. Según registros oficiales, la marca fue registrada el 29 de Julio de 2024 y como solicitante figura ITTI S.A.E.C.A., también integrante del Grupo Vázquez.

Llamativamente, Hendy y Grupo M, no aparecen en el listado de vinculación del Grupo Vázquez S.A.E. declarado el 31 de diciembre del año pasado. Solo figura Mowi, con el director del grupo, Bernardo Algorta, como director vicepresidente de esta empresa.

También aparece en dicho reporte otra de las firmas mencionadas en el pedido de informe, AIME S.A. Corredora de Seguros, con el síndico del grupo Vázquez, Miguel Almada, como director suplente de la aseguradora.

Documentos declarados ante el Ministerio de Economía también vinculan a esa aseguradora con Ueno Holding, puesto que el correo electrónico declarado es de dicho grupo empresarial y del mismo Miguel Almada (síndico titular).

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Así también, en el pedido de informe se pregunta sobre posibles excesos en operaciones con una firma denominada Franede S.A., que es propietaria de un hotel en Encarnación y aparece vinculada a Radice S.A.E.C.A. Esta compañía también se incorporó al Grupo Vázquez, de acuerdo al informe de calificación de Solventa del mes de junio del 2024.

Se desconoce el motivo por el cual el senador Antonio Barrios, médico del expresidente Horacio Cartes, citó específicamente esas empresas en su proyecto de pedido de informe sobre “registro de excesos de operaciones” de Ueno Bank.

El proyecto fue avalado por los senadores, también cartistas, Basilio Núñez y Natalicio Chase. El proyecto contiene 31 preguntas, divididas en seis apartados. Por ejemplo, se solicitan datos sobre la cantidad de planes de regularización exigidos desde el 2020, las sanciones aplicadas por excesos en los últimos 24 meses y la naturaleza de los dictámenes emitidos por la Unidad Jurídica para el Sector de Entidades Financieras.