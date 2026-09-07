Sinamed desconoce nueva propuesta del Gobierno: “Intentan dividir al gremio”

Gremios y miembros de sociedades médicas se reunieron este lunes con la ministra de Salud Pública, María Teresa Barán; la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, y el ministro de Economía, Óscar Lovera, en el marco del reclamo de reajuste salarial de los profesionales de la salud.

El presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica, doctor Roberto Riveros, que participó de la reunión, explicó que la nueva propuesta plantea un escalafón que contempla aspectos relacionados con el grado de especialidad y la antigüedad en el sistema sanitario, por lo que ya no estaría limitado exclusivamente a los especialistas. La reunión se da luego de que se presenten más de 600 renuncias de médicos, aunque desde el MSP solo hablan de 270.

Rosanna González, secretaria general de Sinamed, criticó que al convocar a las sociedades y omitir la invitación para el Sinamed se evidencia que las autoridades de la cartera de Salud buscan dividir al gremio, aunque aseguró que están más unidos que nunca. Además, lamentó que el Gobierno no acercó ninguna propuesta de manera oficial al gremio, tras el rechazo de la última realizada que planteaba un reajuste de G. 500.000 cada cinco años y una equiparación de G. 400.000 para los contratados.

“No fuimos invitados a la reunión, o sea, en síntesis, nosotros no tenemos ninguna propuesta. Están intentando dividir al gremio y no lo van a lograr. Eso es lo único que puedo decir. Nosotros estamos más unidos que nunca, convencidos de lo que venimos a buscar”, sostuvo en conversación con nuestro medio.

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“No somos extremistas”, sostiene titular de Sinamed

González insistió en que no son extremistas, no están polarizados y pese a que el Gobierno les ninguneó, están abiertos a dialogar, a analizar los planteamientos y a decidir pero de manera conjunta en asamblea del gremio.

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“Acá nosotros tenemos un objetivo que es reajustar el salario de todos. Entendemos, lo podemos hacer, incluso dentro de una escala, algo que tendríamos que llevar a analizar dentro de la asamblea con todos los médicos, pero algo que se tiene que respetar es el piso que nosotros estamos buscando”, reiteró.

Dijo que no puede salir un grupo grande de médicos solamente con G. 400.000 de reajuste, lo cual incluso consideró como inaceptable y que por ese motivo la propuesta que planteó el MSP el jueves fue ampliamente rechazada por unanimidad de la asamblea.

Aclaró que sus colegas que participaron de la reunión no esconden nada ni tampoco plantean imponer restricciones a los mismos de asistir a las reuniones, que en caso de acudir, no lo consideran como traición, muy por el contrario, todos manejan la misma línea de que las decisiones deben realizarse por asamblea y que el reclamo es sobre el reajuste del salario piso.

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Cuestionó que quienes hicieron mal su trabajo de hacer extensiva la invitación al Sinamed fueron las autoridades del MSP “¿por qué no llamarnos ya todos juntos?, ¿por qué tener que llamar a un grupo, al otro? ¿A qué están jugando ellos?”, criticó.

Exigen oficializar propuesta al MSP

Insistió en que el gremio no analizará ninguna propuesta traída de forma extraoficial, sino solo las que sean acercadas por las vías correctas, ya que se consideran un sindicato serio, donde no solamente les tienen que hacer llegar un documento, sino que se tendrían que reunir con ellos para explicar en qué consistiría la propuesta.

Dijo incluso que celebrarían que el MSP realice una propuesta para todos los funcionarios, pero reiteró que prefiere no opinar hasta tener la comunicación oficial por parte del MSP.

Sobre la huelga convocada para el 21 y 22 de setiembre, dijo que mañana por la mañana realizarán la comunicación oficial y si no tienen una propuesta, esa huelga se va a realizar con todos los médicos como estuvieron el 24 de agosto y también ya invitando a la población a salir a las calles para reclamar mejoras en el sistema de salud.

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“Nuestro objetivo no es dañar a la población. Nuestro objetivo no es la población. Lo que nosotros queremos es volver otra vez a reunirnos todos los médicos del país y para que vuelva otra vez a retumbar de la misma forma en una voz única nuestro descontento ya con las ganas de querer resolver esto. O sea, se tiene que resolver, se tendría que resolver esta semana, porque nosotros tenemos colegas renunciantes que están en vencimiento”, recordó.

Sostuvo que quedarse sin los médicos renunciantes en el sistema público de salud sería catastrófico.

Criticó a exministro Antonio Barrios

Hoy el senador colorado cartista y exministro de Salud Antonio Barrios defendió la postura oficial del Gobierno con respecto al reclamo de los médicos y sugirió que quienes busquen altos ingresos, deben volcarse al sector privado.

Ante esto, Rosanna González respondió que el legislador no piensa en la población, considerando que el acceso a la salud pública ya está limitado por la escasez de medicamentos, insumos y ahora profesionales, por lo que pagar por una consulta, una cirugía o un tratamiento en el sector privado ya sería imposible, considerando los altos costos.

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“Antes de emitir una opinión como esa, de que vayan nomás al privado, eso significa que nuestros pacientes también se tendrían que ir al privado y eso significa tener que costear algo que ellos con un salario mínimo o un poco más que un salario mínimo no lo podrían hacer”, criticó.

Sobre la campaña en su contra, dijo que se trata de una campaña de difamación e información falsa, ya que en el caso de su hija, nunca trabajó en Itaipú y lo que realizó fue un programa como estudiante, lo cual se puede averiguar pidiendo los informes a la institución.

Afirmó que se trata de una campaña financiada con trolls y bots a los que el Gobierno paga para que haga una propaganda negativa a alguien inventando cosas.

“Existe una campaña porque es imposible que esa cantidad de personas opinen negativamente alzando una información falsa y la distribuyan, pero acá tienen que entender, la causa médica no es Rosanna González, aunque me quiten la cabeza, aunque yo me muera, esto va a continuar, porque es un sentimiento nacional de todos los médicos”, concluyó.