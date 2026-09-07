Operación Drop: cárcel para cuatro miembros del Clan Verón y buscan a otro cabecilla

La Operación Drop se llevó a cabo el sábado de mañana en el barrio San Miguel de la ciudad de Guarambaré, departamento Central. Actuaron policías del Departamento Contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional (DCCONT), quienes venían investigando a esta estructura desde hace un año.

El jefe de dicha unidad es el comisario principal Luis Gustavo López Velázquez y el subjefe es el comisario Pedro Heriberto Lesme Servín. Por el Ministerio Público (MP), intervinieron tres fiscales de Narcotráfico, Ingrid Giselle Cubilla Villamayor, Raúl Arnaldo Venialgo y Rodrigo Javier Espínola.

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Los objetivos principales eran Carlos Andrés Verón Villar, de 31 años, alias Verón, quien no pudo ser capturado, y Mauricio Gabriel Moisés Aranda Gómez, de 28 años, alias Mauri, quien sí cayó detenido.

Estos supuestamente comandaban la que últimamente era la mayor red de distribución de drogas en el departamento Central, conocida por los investigadores como el Clan Verón.

Operación Drop desbarató presunta red narco en Central

Básicamente, la organización criminal surtía de cocaína y crack a casi todos los microtraficantes de Guarambaré, Ypané, Ñemby, Villeta, Villa Elisa y otras ciudades, siempre según la investigación policial.

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Verón y Mauri fueron denunciados por sus propios vecinos hace ya un año. En todo este tiempo, los policías investigaron nivel de vida de los sospechosos y hallaron un incremento patrimonial impresionante.

Identificaron elegantes residencias, una confortable casa quinta, lujosos vehículos y hasta embarcaciones que habrían sido comprados con el dinero del narcotráfico.

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A diferencia de otras investigaciones, en este caso primero se identificaron los bienes de los supuestos traficantes y recién después se hicieron los allanamientos.

Otros sindicados como narcotraficantes

Además de Mauricio Gabriel Moisés Aranda Gómez, alias Mauri, fueron apresados en los allanamientos del sábado los supuestos integrantes de la organización Braian Imanol Verón Garcete, de 25 años, alias Braian’i; Efraín Osvaldo Verón Yaharí, de 30 años, alias Jonfri, y César Armando Fretes Ramírez, de 36 años, alias Pichu.

Los cuatro supuestos traficantes, Mauri, Braian’i, Jonfri y Pichu fueron imputados por tenencia y comercialización de sustancias estupefacientes, así como transgresión a la ley de armas.

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Desde anoche se hallan depositados en el Departamento Judicial de Asunción, en espera de su traslado al Centro Nacional de Prevenidos (ex-Tacumbú).