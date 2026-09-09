Abogado de Hugo Javier pedirá junta médica tras expresar desacuerdo con Bernardo Villalba

Hugo Javier González, exgobernador de Central condenado a diez años de prisión por el desvío de fondos para enfrentar la pandemia del Covid-19, fue internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Nacional de Itauguá (HNI) a raíz de un ACV que sufrió el lunes.

Hugo Javier sufrió el ACV cuando estaba en el baño de su celda en la Unidad Penitenciaria Industrial La Esperanza. Los médicos confirmaron que el exgobernador sufrió un traumatismo y además un cuadro de meningitis. La Fiscalía abrió una investigación a cargo del fiscal Luis Chamorro.

Hoy habló el abogado que fue contactado por la familia de Hugo Javier, Guillemo Gayoso, quien tras expresar su desacuerdo con las declaraciones del otro abogado defensor, Bernardo Villalba - quien descartó un atentado en contra de González - anunció que solicitará una junta médica para analizar el cuadro de su defendido.

“Voy a solicitar mañana una junta médica a los efectos de que puedan darme precisamente esa respuesta. Nosotros más que nadie queremos saber. Hay muchas conjeturas y en 24 horas considero que es imposible tener la verdad de los hechos”, dijo en entrevista con radio 1080 AM.

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Abogado del equipo de la gobernación

Gayoso también aseguró tener denuncias de la familia, precisamente de las hermanas y la actual concubina de Hugo Javier, de que tuvo amenazas estando preso, pero aclaró que las mismas fueron comunicadas vía telefónica por la familia recientemente, por lo que se excusó de dar detalles.

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Recordó que el exgobernador estaba trabajando en la cárcel, preparando y vendiendo chipas para cumplir con el compromiso con sus hijos, por lo que la hipótesis de que esto fue porque no pagó una cuenta es “absurdo”.

Rememoró que cuando se realizó la revisión de medidas con el tribunal de sentencia, la defensa del otro condenado en la causa, Miguel Ángel Robles Ibarra, agregó fianzas reales que eran millonarias.

“Al consultarme a mí el tribunal que fianza voy a colocar, yo respondí justo a derecho que considero que corresponde la salida del señor hugo González, pero yo no puedo poner fianza porque Hugo Javier no tiene ni siquiera una bicicleta. Ahora bien, yo me fui sin costo porque, reitero, es una persona que aprecio y una persona humilde. El otro señor se fue con otro abogado bastante renombrado, el cual por su prestigio cobra por su trabajo”, refirió.

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Agregó que en la gobernación había un abogado que trabajaba con el equipo de Hugo Javier y ese abogado fue colocado por “el verdadero señor que manejaba la gobernación. Estos abogados son los que le representaron a Hugo Javier. En la segunda causa este señor ni siquiera fue acusado ni llevado a juicio oral, solamente Hugo y en la primera, sí, efectivamente pues fueron condenados, pero hubo con una condena mayor”.