Movida tropical, en vigilia por Hugo Javier: artistas organizan campañas y rezan por su salud

A la par del avance de las pericias e investigación sobre lo que ocurrió con Hugo Javier González en su celda del Pabellón Industrial La Esperanza, un ambiente de profunda consternación y expectativa se vive en las inmediaciones del Hospital Nacional de Itauguá, donde la comunidad artística sigue minuto a minuto la evolución del estado de salud de quien supo ser un popular animador y conductor de televisión.

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Ante la compleja situación que atraviesa, colegas del gremio y personas autoconvocadas a través de las redes sociales se acercaron hasta el nosocomio para acompañar a sus allegados y organizar cadenas de oración.

Además de la contención emocional, los referentes de la movida tropical impulsan iniciativas solidarias para colaborar con los elevados gastos logísticos y médicos que conlleva su atención.

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La gratitud de los músicos por su apoyo

Entre las figuras presentes se destacó la cantante Myriam Velázquez, exvocalista de la emblemática agrupación Condado y exintegrante del recordado programa televisivo Atake, conducido por el entonces conocido como “Locutor número 2”.

En declaraciones al canal Noticias Paraguay (NPY), la artista expresó el dolor que embarga al sector y recordó la impronta del comunicador en el ascenso de la cumbia y el movimiento tropical en el país.

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“Estamos aquí para apoyar a nuestro amigo Hugo Javier, amigo de todos los músicos. Él siempre nos apoyó incondicionalmente en su programa Atake, que fue número uno en las tardes de los sábados”, manifestó Velázquez.

La intérprete enfatizó que el aprecio generalizado hacia el exanimador nace de la oportunidad que otorgaba sistemáticamente a las bandas emergentes, abriéndoles las puertas de sus espacios en radio y televisión cuando recién iniciaban su carrera.

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“La verdad que es algo muy triste lo que le pasó a Hugo Javier. Yo siento tanto y Dios quiera que se recupere realmente, que se levante de esta”, añadió con emoción.

Apelación a la fe y continuidad de los cuidados

Durante la jornada, un nutrido grupo de fanáticos y allegados realizó un momento de reflexión y rezo en las afueras del recinto hospitalario para clamar por su pronta mejoría.

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Velázquez subrayó la fortaleza del conductor, aunque reconoció la delicadeza del cuadro: “Él es muy fuerte, así que yo creo que va a salir de esta, Dios mediante. Solamente un milagro, yo creo que Dios nos tiene que hacer para que él pueda estar en pie nuevamente”, concluyó.

Mientras tanto, el círculo cercano al comunicador continúa organizando actividades de asistencia solidaria para cubrir los requerimientos de su internación.