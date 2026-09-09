Hospital de Clínicas: denuncian alta médica apresurada de una paciente operada por tumor cerebral

Una familia vive horas de angustia y desesperación en los pasillos del Hospital de Clínicas. María Belén Martínez denunció públicamente que las autoridades del centro asistencial pretenden dar de alta de forma intempestiva a su madre, Nancy Martínez, quien tras un mes de internación y someterse recientemente a un procedimiento neuroquirúrgico no se encuentra —a su criterio— en condiciones de retornar a su hogar.

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La paciente ingresó al nosocomio tras detectársele un tumor cerebral. Sin embargo, debido a la acumulación de líquido en la zona craneal, los especialistas postergaron el tratamiento de la masa tumoral para priorizar un drenaje mediante la colocación de un catéter y una válvula de derivación.

El nudo de la controversia surgió tras la última intervención realizada a inicios de esta semana. “Ayer le pusieron el catéter y para hoy a las tres de la tarde ya le dan su alta”, lamentó la familiar, señalando la inconsistencia entre el parte médico —que asegura que la paciente se encuentra lúcida— y el estado real en el que la observa.

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Falta de infraestructura y camas en debate

A la preocupación por la evolución clínica se suma un severo condicionante socioeconómico. La familia reside en el barrio Ricardo Brugada (Chacarita) en una vivienda de infraestructura precaria construida con terciadas y chapas, un ambiente poco apto para alojar a una persona en estado delicado tras una neurocirugía.

Martínez explicó que únicamente solicitó un plazo de 24 a 48 horas de permanencia para organizar la logística del traslado y adecuar en lo posible el espacio físico de su hogar.

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Sin embargo, la respuesta del cuerpo médico fue negativa, justificando la urgencia en la necesidad de liberar camas para otros pacientes en lista de espera.

“Se entiende la demanda que hay, pero solo pedí un día o una noche más para ver cómo llevarla. En el área hay camas vacías”, manifestó la joven.

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Tras acudir al Departamento de Servicio Social del hospital, no obtuvo una solución favorable, ya que la dependencia argumentó no tener injerencia sobre las decisiones médicas de alta.

Por el momento, el tratamiento del tumor cerebral ha sido pospuesto para ser abordado de forma ambulatoria una vez completada la etapa de la válvula.

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Mientras tanto, la angustiada hija pide comprensión para no exponer a su madre a un traslado de riesgo que ponga en peligro su vida.