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07 de septiembre de 2026 a la - 07:00

Clínicas pone la obesidad bajo la lupa científica

Catorce graduados con vestimenta formal posan felices en un escenario, frente a pantallas que muestran el logo de la facultad.
“El presente y futuro del tratamiento de la obesidad” reunió a especialistas en endocrinología, nutrición y medicina interna para analizar el estado actual del abordaje de la obesidad y el rol de las nuevas terapias farmacológicas.Pedro Gonzalez

Durante años, la obesidad fue observada principalmente como una consecuencia de determinados hábitos. Sin embargo, la medicina ha ido modificando esa perspectiva y hoy la considera una enfermedad crónica que puede abrir la puerta a otras complicaciones metabólicas y cardiovasculares.

Brand Lab Para Marlene Aponte, ABC Color

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La obesidad debe ser entendida como una enfermedad crónica, al igual que la diabetes, la hipertensión y el colesterol elevado, y no simplemente como un estado nutricional.

En este contexto, el Departamento de Endocrinología y Metabolismo del Hospital de Clínicas, con apoyo de Laboratorios Indufar, impulsa un estudio observacional Fase 4 sobre la efectividad y seguridad de la tirzepatida, con el objetivo de generar evidencia en pacientes paraguayos.

El proyecto prevé el seguimiento de 300 personas durante 12 meses, bajo un esquema estructurado de controles médicos y laboratoriales.

Mujer con blusa negra y pantalones blancos sonríe sobre fondo de vegetación, destacando un cartel que dice 'ELEGIR VIVIR MEJOR'.
Dra. Ana Iris Ramírez Benítez, especialista en Endocrinología y Diabetes y presidenta de la Sociedad Paraguaya de Endocrinología y Metabolismo.

“Es un estudio fundamental para asegurar la efectividad y seguridad de estos medicamentos”, destaca la Dra. Ana Iris Ramírez Benítez, especialista en Endocrinología y Diabetes y presidenta de la Sociedad Paraguaya de Endocrinología y Metabolismo.

La especialista explica que estos fármacos constituyen una herramienta dentro de un tratamiento integral, pero no sustituyen una alimentación saludable ni la actividad física.

Mujer de pie en elegante atuendo negro presenta información sobre Tirzepatida, con gráficos detrás y público atento.
La Dra. Ana de Hollanda expuso sobre experiencia clínica en el tratamiento de la obesidad.

A la vez, pone el foco en uno de los principales riesgos asociados a su popularización. “Hay mucha automedicación”.

Por ello, insiste en que su utilización debe realizarse bajo indicación profesional y seguimiento, considerando que “como toda medicación tiene contraindicaciones”.

La iniciativa reúne al ámbito académico, un hospital de referencia y la industria farmacéutica para producir conocimiento sobre el comportamiento de estos tratamientos en la población local.

Dra. Ana Iris Ramírez Benítez, especialista en Endocrinología y Diabetes, presidenta de la Sociedad Paraguaya de Endocrinología y Metabolismo, Dra. Rosa Vega, doctora en Medicina y Cirugía de la UNA, médica endocrinóloga del Hospital IPS Ingavi, y Dra. Ana de Hollanda, especialista en Endocrinología y Nutrición, afincada en Barcelona, España.
Dra. Ana Iris Ramírez Benítez, especialista en Endocrinología y Diabetes, presidenta de la Sociedad Paraguaya de Endocrinología y Metabolismo, Dra. Rosa Vega, doctora en Medicina y Cirugía de la UNA, médica endocrinóloga del Hospital IPS Ingavi, y Dra. Ana de Hollanda, especialista en Endocrinología y Nutrición, afincada en Barcelona, España.

Para Ramírez Benítez, el seguimiento permite además “siempre ver al paciente en un todo, con todo lo que tiene”.

Con esta iniciativa, Laboratorios Indufar reafirma su compromiso con la investigación clínica nacional y el acompañamiento de proyectos que contribuyan a la generación de evidencia científica de calidad y al fortalecimiento de la comunidad médica paraguaya.