Clínicas pone la obesidad bajo la lupa científica

La obesidad debe ser entendida como una enfermedad crónica, al igual que la diabetes, la hipertensión y el colesterol elevado, y no simplemente como un estado nutricional.

En este contexto, el Departamento de Endocrinología y Metabolismo del Hospital de Clínicas, con apoyo de Laboratorios Indufar, impulsa un estudio observacional Fase 4 sobre la efectividad y seguridad de la tirzepatida, con el objetivo de generar evidencia en pacientes paraguayos.

El proyecto prevé el seguimiento de 300 personas durante 12 meses, bajo un esquema estructurado de controles médicos y laboratoriales.

“Es un estudio fundamental para asegurar la efectividad y seguridad de estos medicamentos”, destaca la Dra. Ana Iris Ramírez Benítez, especialista en Endocrinología y Diabetes y presidenta de la Sociedad Paraguaya de Endocrinología y Metabolismo.

La especialista explica que estos fármacos constituyen una herramienta dentro de un tratamiento integral, pero no sustituyen una alimentación saludable ni la actividad física.

A la vez, pone el foco en uno de los principales riesgos asociados a su popularización. “Hay mucha automedicación”.

Por ello, insiste en que su utilización debe realizarse bajo indicación profesional y seguimiento, considerando que “como toda medicación tiene contraindicaciones”.

La iniciativa reúne al ámbito académico, un hospital de referencia y la industria farmacéutica para producir conocimiento sobre el comportamiento de estos tratamientos en la población local.

Para Ramírez Benítez, el seguimiento permite además “siempre ver al paciente en un todo, con todo lo que tiene”.

Con esta iniciativa, Laboratorios Indufar reafirma su compromiso con la investigación clínica nacional y el acompañamiento de proyectos que contribuyan a la generación de evidencia científica de calidad y al fortalecimiento de la comunidad médica paraguaya.