Informe PISA: “Estamos por muy buen camino”, dice ministro del MEC

El reciente informe de la prueba PISA reveló una caída de 21 puntos y señaló que el 77% de los alumnos evaluados no comprende lo que lee. Ante estos resultados, el titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Luis Ramírez, argumentó que la evaluación se realizó por primera vez de manera digital y afectó a estudiantes que cursaron la primaria durante la pandemia, algo que habría generado un “retraso” de dos años.

Al respecto, Ramírez enfatizó que el impacto de la pandemia “no es una excusa”, sino un dato oficial respaldado por la investigación de PISA y sobre los resultados en sí alegó que en solo un año de gestión es difícil revertir un déficit, aunque sí prevén mejoras para la medición de 2028 mediante los programas implementados.

Otro punto que abordó Ramírez es que los resultados demostraron que los estudiantes que hablan castellano obtienen mejores resultados que quienes no hablan el idioma oficial de la prueba.

Como parte de su idea, apuntó que en nuestro país existe un 31% de población que netamente habla guaraní, un dato que consideró no menor para tener en cuenta. “El 31% de la población que solo habla guaraní; deberíamos ver cómo adaptar. Habría que hacer un programa para guaraní hablantes”, mencionó en entrevista con ABC TV.

Lea más: Paraguay no rindió bien porque es guaraní hablante: titular del MEC justifica histórico desplome en PISA

Informe PISA: “Estamos por muy buen camino”

Si bien el informe reveló un rendimiento sustancialmente inferior a la media internacional en áreas clave, ya que solo un 24% de los estudiantes superó el nivel básico en lectura (frente al69% del promedio global), un 10% en matemáticas (frente al 64%), un 24% en ciencias (frente al 74%) y un 14% en resolución de problemas computacionales (frente al 64%), Ramírez dijo que la prueba demuestra que “estamos por muy buen camino”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Ahora en el 2028 cuando se vuelve a tomar va ya a agarrar a los jóvenes que están estrictamente dentro de los programas de este gobierno que son el programa de comprensión lectora y lo que sí me dice a mí es que estamos por muy buen camino. Es decir, todo lo que instalamos nosotros que es la vuelta a los libros, entregamos más de 20 millones de libros, la mayor entrega de libros en la educación paraguaya, estamos haciendo las bibliotecas para la familia también”, argumentó.

Sobre la tecnología y el uso de inteligencia artificial señalado por el 90% de los evaluados, afirmó que su avance es un proceso “irreversible” que la escuela debe asumir e incorporar, esto también acompañado de otros programas como “jóvenes conectados”.

Lea más: PISA confirma el rezago, el sector privado arma su propia escuela

Posición del MEC sobre reclamo de docentes

En relación a los gremios de Educadores, Ramírez aseguró que mantiene reuniones de trabajo junto al Ministerio de Economía y los representantes docentes para escuchar las solicitudes de aumento salarial. Al respecto, confirmó que se prevé realizar un nuevo encuentro entre las autoridades de ambas carteras y los gremios para continuar con un seguimiento.

Ante los reclamos, según Ramírez, el Gobierno cumplió “estrictamente” con los compromisos acordados por escrito al asumir la gestión en hace tres años. Entre los acuerdo se había incluido la meta de alcanzar el salario mínimo, el pago del escalafón docente y el ajuste salarial según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

“¿Qué pueden atribuir como falla al gobierno? Nada, absolutamente nada. Cumplimos con todo y seguimos cumpliendo, el escalafón está asegurado, está asegurado el incremento de cada año. Hemos cumplido y estamos cumpliendo con todos los educadores“, subrayó.

Finalmente, señaló que cualquier desacuerdo respecto a los montos o cifras específicas ya corresponde a “otro escenario” y “otro esquema a debatir”.

Lea más: Informe PISA: nuevo retroceso de Paraguay en el rendimiento escolar