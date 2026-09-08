Paraguay no rindió bien porque es guaraní hablante: titular del MEC justifica histórico desplome en PISA

Los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), revelan una caída estrepitosa: el país retrocedió 21 puntos en lectura —pasando de 373 a 352—, ubicándose en los últimos peldaños a nivel regional en las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, (PISA 2025). El informe expone además que el 77% de los estudiantes paraguayos no alcanza el nivel básico de competencia.

Ante este escenario, el titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Luis Ramírez evitó asumir responsabilidades políticas y argumentó que el 31% de la población solo habla guaraní, lo que genera una barrera estructural frente a evaluaciones en español.

“El 31% de la población paraguaya habla solo guaraní, el 36% habla los dos idiomas y solo el 29% habla español... Entonces hoy los mismos tomadores de la prueba dicen que el idioma influye muchísimo”, argumentó. Luego, aclaró que: ”No es que la culpa es del guaraní... es al revés: yo creo que si le tomáramos las preguntas y le permitiéramos al alumno expresarse en guaraní, rendiría mucho mejor, rendiría mucho más alto, esa es la realidad".

Para el ministro, además, el español tiene que ser enseñado en Paraguay como segunda lengua. “Por lo tanto tiene otro modo de abordar y eso es algo que estamos trabajando”, remarcó.

Cuestionamiento recurrente: Ramírez vuelve a culpar a la falta de comprensión docente

El ministro de Educación volvió a poner en el centro del debate la capacidad de los maestros, una postura que ya había expresado en anteriores intervenciones públicas.

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“Evaluamos 109.509 maestros: 79.158 no pasaron el examen de comprensión. Eso equivale a que no pasaron al Nivel 2 de PISA; tenemos 3 de cada 10 maestros que comprenden lo que leen”, afirmó, utilizando nuevamente este diagnóstico para justificar el desempeño escolar y marcar postura frente a los gremios.

Consultado sobre el anuncio de un nuevo paro docente, que podría llegar hasta cuatro fechas desde la segunda quincena de setiembre, afirmó que ya tenían un acuerdo firmado con los educadores para que el reajuste salarial sea de acuerdo al índice del consumidor - que sería del 2,4% para el 2027-, por lo que “no entiende” los reclamos.

Otra excusa: el cambio del formato de las pruebas

Sumado a la barrera lingüística, Luis Ramírez argumentó que la migración del papel a las pantallas fue un factor determinante en el bajo rendimiento de los estudiantes de 15 años. El ministro enfatizó que esta fue la primera evaluación Pisa administrada íntegramente en formato digital para los alumnos paraguayos, alegando que la propia OCDE reconoce la incidencia de este cambio en la baja generalizada de puntajes a nivel global.

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“Esta es la primera prueba que se hace de formato digital, por eso la misma organización dice: no es comparable con lo anterior. Se está estudiando cuánto tuvo de incidencia pasar del papel a lo digital”, sostuvo.