“Nos subestimaron”: Sinamed destaca cambio de postura del Gobierno e inminente acuerdo

El Gobierno y los médicos que llevan adelante las protestas avanzan en las negociaciones para destrabar el conflicto generado por el reclamo de aumento salarial y la desprecarización laboral.

En la última reunión, ambas partes coincidieron en un solo eje: el piso salarial. Es decir, el salario mínimo que debería percibir cualquier médico del país, más allá de su antigüedad o especialidad.

La doctora Shirley Ferreira, miembro del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), aclaró que todavía “estamos en negociación”, por lo que evitó afirmar que el conflicto ya está resuelto. Sin embargo, se mostró optimista respecto al resultado de las conversaciones.

“Soy optimista y creo que sí está muy cerca de resolverse”, afirmó.

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Distribución de monto salarial, pendiente

La dirigente médica explicó que el principal punto que queda pendiente es el aumento salarial. En ese sentido, señaló que las partes deben definir cómo distribuir los recursos disponibles -US$ 60 millones- para que el incremento solicitado por los profesionales pueda ser incorporado al cronograma de ejecución.

“Es cuestión de distribuir los montos y que eso alcance para lo que nosotros estamos solicitando y lo que se puede ejecutar en el cronograma”, explicó.

Sinamed: “Nos subestimaron en nuestra resistencia”

Ferreira destacó que la postura del Gobierno frente al reclamo de los médicos cambió de manera significativa durante el proceso de negociación.

Según señaló, las autoridades inicialmente sostenían que no existían recursos para atender las demandas del sector, pero posteriormente comenzaron a ceder ante los planteamientos de los profesionales.

A criterio de la representante de Sinamed, una de las razones de este cambio fue que las autoridades subestimaron la capacidad de movilización del gremio médico.

“Nos subestimaron en nuestra resistencia y capacidad de resiliencia”, afirmó.

Renuncia de médicos especialistas también está en discusión

Consultada sobre si la renuncia masiva de médicos tuvo incidencia en el cambio de postura de las autoridades, Ferreira respondió que tuvo un efecto relativo, debido a que las dimisiones y los contratos son situaciones que se negocian de manera individual.

“No y sí, porque acá lo que se negocia con quien declara la huelga y los contratos son más individuales. Pero estamos todos en el mismo barco; los renunciantes están apoyando nuestras reivindicaciones”, manifestó.

La médica también consideró que la situación de los especialistas que presentaron su renuncia tendrá que ser abordada tanto por los profesionales como por el Ministerio de Salud. “Creo que esto va a tener una feliz solución porque los especialistas son imprescindibles en la salud pública”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que el sistema sanitario no puede simplemente derivar a los pacientes al sector privado ante la falta de especialistas. “Te pueden decir que vayas al privado, pero no le pueden decir al paciente que vaya a buscar un cardiólogo al privado. Quieran o no, van a tener que entrar a dar respuesta al problema de la renuncia de especialistas”, afirmó.

Cuatro reivindicaciones ya tendrían respuesta

Ferreira señaló que, de acuerdo con las negociaciones, los médicos habrían conseguido avances en cuatro de sus principales reivindicaciones.

Entre ellas, mencionó la provisión continua de insumos y medicamentos, el reconocimiento del pago doble durante los feriados y la desprecarización laboral mediante el nombramiento de funcionarios contratados.

De acuerdo con la representante de Sinamed, el único punto que todavía permanece pendiente es el aumento del piso salarial reclamado por los médicos.

Médicos reclaman G. 8 millones por vínculo de 12 horas semanales

En principio, los profesionales solicitan un aumento salarial de G. 3 millones y pasar a ganar G. 8 millones por cada vínculo laboral de 12 horas semanales.

Ferreira explicó que actualmente existe una diferencia de aproximadamente 50% entre el monto solicitado por los médicos y la propuesta planteada por el Gobierno.

Refirió que, además del monto, continúa en discusión la fecha desde la cual comenzaría a regir el incremento salarial.

Añadió que los médicos pretenden que el aumento entre en vigencia desde enero del próximo año.

Acuerdo deberá incorporarse al PGN 2027

Ferreira enfatizó que, para destrabar definitivamente las protestas, el eventual acuerdo debe quedar plasmado formalmente en una adenda al proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027.

Sostuvo que el proyecto de presupuesto ya fue remitido al Congreso Nacional por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por lo que las negociaciones se concentran actualmente en el ámbito legislativo.

La dirigente médica señaló que, si finalmente se concreta un acuerdo, la situación de los profesionales que presentaron su renuncia deberá ser abordada de manera particular.

Apuntó que, en esos casos, dependerá de cada médico decidir si se retracta de su renuncia o mantiene su decisión.

Huelga de médicos sigue prevista para la próxima semana

Pese al avance de las negociaciones, Ferreira aclaró que la huelga prevista para la próxima semana continúa vigente.

La representante de Sinamed explicó que la tripartita con mediación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) quedó relegada debido a que las conversaciones se concentran actualmente en el Congreso, donde se analiza el proyecto del PGN 2027.

No obstante, no descartó que las conversaciones con las autoridades sanitarias puedan retomarse mediante una nueva reunión tripartita.

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Médicos se reúnen con autoridades del Congreso

Ferreira anunció que los representantes del gremio médico tienen previsto reunirse esta mañana con el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y con representantes del Senado.

La dirigente señaló que desconoce si participarán autoridades del Poder Ejecutivo en dicho encuentro.