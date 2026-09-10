TSJE arranca el control interno de 14.711 maletines electorales

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) ya puso en marcha la etapa de control interno de los maletines que se utilizarán en los próximos comicios del 4 de octubre. La supervisión está a cargo de la Dirección de Recursos Humanos hacia las direcciones de Recursos Electorales y Logística para garantizar la precisión del material a desplegarse en todo el país.

En este sentido, el director de Recursos Electorales, Francisco Olmedo puntualizó que se verificarán 14.711 maletines, correspondientes a la misma cantidad de mesas receptoras de votos (con un promedio de 350 electores por mesa sobre un padrón de 4.043.154 ciudadanos habilitados). La revisión comenzó con los departamentos de Alto Paraná e Itapúa y se extenderá hasta el 18 del corriente mes.

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Asimismo, detalló que un equipo de 250 funcionarios realiza un control doble (manual y por sistema), mediante el escaneo de la carátula, el sistema despliega e identifica los ítems necesarios, garantizando el principio de cero error para evitar el envío de insumos a locales o distritos incorrectos.

Cada maletín incluye expedientes (actas y padrón), boletines de voto, sobres de seguridad y el kit para las máquinas de votación.

Auditoría, carga y logística del despliegue electoral

En otro punto, dijo que la auditoría judicial iniciará este lunes con la participación de los apoderados de las diversas organizaciones políticas.

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“Para evitar estos temas que dicen que uno selecciona a un candidato, sale otro candidato, que en el escrutinio sale otra cosa y cuestiones así, se hace un simulacro de votación y escrutinio en lo que sería la auditoría judicial”, explicó.

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Durante este procedimiento se llevarán a cabo muestreos de control, la verificación técnica del software mediante el código hash y un simulacro general para probar el correcto funcionamiento tanto de las máquinas de votación como del sistema de escrutinio.

Asimismo, señaló que la fase de preparación de insumos continuará con la carga programada de los equipos informáticos a partir del 21 y de los maletines electorales desde el 24.

Despliegue comenzará en el Chaco

Olmedo, precisó que el despliegue operativo comenzará formalmente el domingo 27 por vía fluvial para garantizar la llegada de los insumos a zonas de difícil acceso, como Alto Paraguay, Puerto Pinasco, Carmelo Peralta y Bahía Negra.

Posteriormente, el miércoles 30 se realizará la salida general hacia los demás departamentos del interior del país, mientras que la distribución en el departamento Central se concretará el viernes.

En Capital, la entrega se efectuará el sábado previo a los comicios, momento en que se realizarán las pruebas e instalaciones finales a partir de las 13:00.

Acciones ante posibles crecidas por el fenómeno “El Niño”

Para mitigar posibles contingencias asociadas a inclemencias meteorológicas o eventuales crecidas por el El Niño, la logística contempla el transporte en camiones impermeabilizados para resguardar la totalidad de los materiales.

“Por nuestra parte, todos nuestros furgones, nuestros camiones siempre los forramos o tratamos de impermeabilizar. Tenemos, por supuesto, los cuidados necesarios para que lleguen bien esos materiales a la zona”, afirmó.

Además, en caso de ser necesario por emergencias climáticas o de transitabilidad, se prevé el apoyo aéreo de las Fuerzas Armadas mediante el uso de helicópteros para asegurar el arribo oportuno a cada local de votación.