¿Qué son las juntas cívicas?: esto recuerda el TSJE a un mes de las elecciones municipales

Este 4 de octubre se realizarán las elecciones municipales en que los ciudadanos de Paraguay elegirán a los integrantes de la Junta Municipal y a sus intendentes.

En el marco de estas elecciones, el TJSE realiza una campaña de difusión sobre los diferentes actores de una elección de esta magnitud y a fin de que los ciudadanos estén informados sobre cómo se componen estos organismos y cuáles son sus funciones.

Hoy dieron a conocer un volante en el que recuerdan que las juntas cívicas son organismos electorales auxiliares y transitorios que apoyan la organización de las elecciones en los distritos y parroquias.

Están integradas por cinco miembros titulares y sus suplentes, propuestos por los partidos, movimientos políticos o alianzas electorales y designados por los Tribunales Electorales.

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¿Cuál es la función de una junta cívica?

Entre sus principales funciones están: proponer los locales de votación y a los integrantes de las mesas electorales, acreditar veedores y colaborar en la distribución y recepción de materiales electorales.

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Además, reciben de los miembros de mesa las actas, padrones y boletines de voto utilizados y disponen su remisión al juez electoral, bajo estrictas medidas de seguridad.