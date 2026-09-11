¿Buscás empleo? Acompañamiento, evaluación de perfil y vacancias hoy en la Dirección de Empleo

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) está llevando a cabo una jornada presencial en la Dirección General de Empleo para conectar a los buscadores de empleo con empresas que requieren personal.

El objetivo principal de este encuentro es facilitar el contacto directo entre los interesados en conseguir empleo y las diversas empresas que actualmente cuentan con plazas vacantes para incorporar nuevo personal a sus equipos.

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Durante la actividad, los asistentes tendrán la posibilidad de registrarse de manera oficial en la plataforma “Emplea Py”. Este portal digital funciona como el canal institucional del Gobierno para centralizar las ofertas de trabajo y conectar a los postulantes con las distintas oportunidades disponibles en el sector privado a nivel nacional.

Orientación a candidatos para eventuales entrevistas

Asimismo, el equipo técnico de la Dirección General de Empleo brinda un acompañamiento personalizado enfocado en la preparación para entrevistas de trabajo. Este servicio busca orientar a los candidatos sobre cómo afrontar con éxito las evaluaciones presenciales y transmitir de manera clara su experiencia e interés profesional ante los reclutadores.

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Otro de los pilares de la jornada es la evaluación de habilidades y fortalezas individuales. Mediante este análisis, los profesionales orientan a cada participante para identificar sus puntos fuertes, lo que permite potenciar y adecuar su perfil laboral según las exigencias actuales del mercado de trabajo.

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La cita se realiza en la sede de la Dirección General de Empleo, ubicada sobre la Avda. Perú esquina Río de Janeiro, en Asunción. Se recomienda a los interesados acercarse para aprovechar todos los servicios de orientación. El evento se extenderá hasta este mediodía.