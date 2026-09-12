Regulada de buses: Pasajeros denuncian demoras de hasta 45 minutos

En un recorrido realizado por el equipo de ABC TV en la zona, varios ciudadanos expresaron su frustración ante la aparente reducción en la frecuencia de los buses, que afecta el traslado de quienes se dirigen a sus puestos de trabajo o deben conectar el servicio con distintas ciudades del área metropolitana.

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Entre las afectadas, una pasajera señaló que debió esperar más de media hora por la línea 454 para dirigirse a Lambaré. Explicó que suele realizar dicho trayecto los sábados tras viajar desde Ypané, pero que en esta ocasión la frecuencia resultó inusualmente lenta.

Por su parte, otra usuaria proveniente de Ñemby, relató que debió esperar cerca de 45 minutos en el lugar para conectar con su siguiente colectivo, acumulando un tiempo total de viaje mucho mayor al habitual. “Para mí que sí existe una regulada”, afirmó. Además lamentó que estas demoras arriesgan sus ingresos diarios ante la rigidez de los horarios laborales y los descuentos que esto conlleva.

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A la excesiva espera se suma la falta de seguridad vial en los ascensos al transporte. Rocío debió abordar su colectivo en medio de la calzada ante la falta de acercamiento de la unidad a la parada habilitada, exponiéndose a situaciones de peligro. Los usuarios piden respuestas e intervenciones a las autoridades para garantizar la frecuencia en el servicio público de pasajeros.