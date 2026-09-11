Huelga docente sigue firme: el martes conformarían una mesa de trabajo

La notificación formal fue presentada ante la mesa de entrada del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Pese a la confirmación de la medida, las organizaciones gremiales manifestaron su predisposición al diálogo para instalar una mesa de trabajo de urgencia que permita destrabar el conflicto antes de la fecha fijada.

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Reajuste salarial y cobertura de déficit histórico de rubros

El petitorio entregado por las organizaciones sindicales contempla un ajuste salarial del 8% a ser aplicado de manera escalonada: un 5% a partir de enero y el 3% restante desde julio de 2027. A esto se suma el reclamo de la creación de rubros para maestros de grado, horas cátedra, cargos directivos, supervisores y psicólogos escolares.

“Solo en horas cátedra tenemos un déficit de 256.000 horas, además de una necesidad urgente de rubros para maestros de grado a fin de desdoblar secciones superpobladas y eliminar el sistema de plurigrado. También exigimos fortalecer los fondos de gratuidad, un recurso ínfimo que hoy obliga a los directores y docentes a costear de su propio bolsillo insumos básicos como hojas y artículos de limpieza”, explicó Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP).

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El reclamo abarca igualmente al sector de la Educación Superior Pública, donde se solicita la nivelación salarial para docentes de nueve universidades nacionales y tres institutos superiores, además de un mecanismo de reajuste anual indexado al Índice de Precios del Consumidor (IPC).

El martes, día clave para evitar la pérdida de clases

Aunque las autoridades aún no emitieron una convocatoria oficial, los representantes gremiales señalaron que existen conversaciones extraoficiales para concretar una reunión tripartita el próximo martes entre el MEF, el MEC y la Intersindical.

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“La movilización está firme, pero el diálogo es la mejor vía. Estamos abiertos a analizar propuestas viables. Si nos sentamos a dialogar y hay respuestas concretas, no habría inconvenientes en levantar la medida. Sin embargo, si esto no se soluciona el 17 y 18, las protestas se prolongarán al 22 y 23 de septiembre, e incluso en octubre, lo que podría derivar en la pérdida de hasta 10 días de clase que se pueden evitar hoy”, advirtió Piris.

📍 Docentes siguen firmes con la huelga.



Están expectantes a una última reunión con las autoridades a fin de llegar a un acuerdo.#MóvilABC- @PabloOtaz1.#ALaGran730



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De no lograrse un acuerdo a inicios de la próxima semana, el paro afectará a todos los niveles, modalidades y turnos del sistema educativo público a nivel nacional, con la posibilidad de converger en medidas de fuerza junto a otros sectores del servicio público.