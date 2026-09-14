Restringen el tránsito vehicular en el cerro Lambaré

La Municipalidad de Lambaré mediante un comunicado anunció el cierre temporal del acceso vehicular al cerro Lambaré, una medida dispuesta en el marco de los intensos trabajos de acondicionamiento y preparación para recibir a los World Skate Games Asu26.
Asimismo, la misiva señala que, a pesar de la restricción para el tránsito de vehículos, el ingreso peatonal permanece totalmente habilitado. De esta manera, los deportistas, vecinos y visitantes que deseen acceder al predio pueden hacerlo caminando por las veredas correspondientes.
Lea más: El Niño: Lambaré se alista ante emergencia con fondos propios y reprogramación presupuestaria
Estas intervenciones en el predio abarcan tareas integrales de reparación, señalización y puesta en valor del espacio público. El objetivo central es optimizar la infraestructura y adaptar el entorno del cerro Lambaré a las estrictas exigencias y estándares internacionales de la federación mundial, asegurando recintos de primer nivel para las distintas modalidades deportivas.
A días del World Skate Games Asu26
El evento internacional está programado del 2 al 18 de octubre de 2026 y convertirá a la capital y sus alrededores en el epicentro mundial de los deportes sobre ruedas.
La llegada de más de 8.000 atletas y delegaciones de cerca de 100 países impulsará la actividad turística, hotelera y gastronómica, generando un fuerte impacto económico en los municipios anfitriones.