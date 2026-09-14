Restringen el tránsito vehicular en el cerro Lambaré

Restringen el tránsito vehicular en el cerro Lambaré

Por obras de adecuación para los World Skate Games Asu26, la Municipalidad de Lambaré anunció mediante comunicado que restringió el acceso vehicular al cerro Lambaré. El paso peatonal permanece habilitado para los visitantes.