Obras fantasma y abandono: la Municipalidad de Lambaré desembolsó G. 6.000 millones por un proyecto que nunca arrancó

El contraste entre la inversión pública y la realidad de la infraestructura es severo. Denuncias ciudadanas dan cuenta del desembolso de unos 6.000 millones de guaraníes por parte de la administración municipal para la ejecución de obras viales.

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Sin embargo, en arterias principales como la avenida Paseo del Yacht no existe rastro alguno de mejoras estructurales. Por el contrario, el tramo presenta un bacheo precario que cede ante cada precipitación, destruyendo la calzada y genera serios inconvenientes en el tránsito cotidiano.

Una avenida “premium” reducida a cráteres y estruendos

Diariamente, miles de conductores utilizan este tramo para desplazarse hacia sus puestos de trabajo, enfrentándose a un piso completamente minado por grietas, empedrados destruidos y rejillas metálicas fuera de lugar. La degradación del asfalto no solo ocasiona importantes daños mecánicos en los vehículos que transitan por la zona, sino también un constante y ensordecedor ruido metálico provocado por el impacto de los neumáticos contra las estructuras de hierro sueltas.

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Quienes circulan por la zona coinciden en que las intervenciones municipales se limitan a reparaciones superficiales que quedan arruinadas con la primera lluvia. La falta de un sistema eficiente de desagüe pluvial agrava la situación, transformando la calzada en un canal de agua que termina por arrastrar el frágil recapado asfáltico.

Veredas convertidas en vertederos

La problemática de la zona no se limita al estado de las calles. El entorno peatonal presenta un deterioro severo, con veredas colindantes a terrenos baldíos que se han transformado en minibasurales a cielo abierto.

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A la falta de mantenimiento y limpieza por parte del municipio se suma el desecho indiscriminado de residuos de gran porte, como muebles en desuso y basura domiciliaria acumulada. Esta situación no solo imposibilita el tránsito seguro de los peatones, sino que también representa un foco insalubre para los barrios circundantes.

Creciente malestar ciudadano

El malestar por la gestión de la infraestructura vial cruza a diversos sectores de la comunidad lambareña. Las quejas de los usuarios apuntan a la falta de respuestas de la administración encabezada por el intendente Guido González, señalando que la falta de mantenimiento no responde a un hecho puntual, sino a un deterioro sostenido de las calles y avenidas de toda la ciudad desde hace varios meses.

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Con fondos millonarios ya ejecutados y soluciones que no se materializan, los vecinos y conductores exigen una intervención urgente de los organismos de control y una respuesta concreta por parte de las autoridades municipales para acondicionar un corredor vial clave para el departamento Central.