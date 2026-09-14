UNA: Consejo Superior Universitario declara la intervención de la Facultad Politécnica

La intervención de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) fue declarada por el Consejo Superior Universitario (CSU) ante la situación que afecta a la institución tras las elecciones realizadas el pasado 20 de agosto.

La Facultad Politécnica quedó totalmente paralizada en el área administrativa y académica tras la medida cautelar interpuesta por la exdecana de la facultad, Silvia Leiva.

La medida cautelar -que hizo lugar el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)- suspendió temporalmente los efectos de la Resolución N° 1858/2026, que proclamó como ganadores a las nuevas autoridades de la Facultad Politécnica: como nuevo decano al Prof. Claudio Nil Barúa y como vicedecana a la Prof. Hilda Avelzaque.

Debido a esta situación, la casa de estudios quedó acéfala y varios trámites y actividades en la facultad fueron suspendidos.

Como consecuencia, quedaron afectados los estudiantes que necesitaban realizar trámites, como el pago por exámenes o el cobro de sus becas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Politécnica UNA: docente reclama irregularidad en concurso y se encadena frente a la Facultad

En el caso de los nuevos graduados, afectó a las actividades para la organización de la graduación. Mientras que los funcionarios e investigadores estaban a días de ser afectados.

Fernando Moreno, representante de los egresados ante el Consejo Directivo de la Facultad Politécnica, señaló que vienen acompañando el proceso en defensa de la institucionalidad y de la normalización de las actividades.

Lea más: Politécnica UNA: apuntan a nombramiento irregular de docente

Moreno explicó que la medida cautelar impedía la realización de actos de graduación, la emisión de certificados y la firma de títulos. También expresó preocupación por el salario de los funcionarios y por la ejecución de proyectos de investigación que cuentan con plazos establecidos.

“Por sobre todo estamos acompañando de cerca, velando por la institucionalidad de la facultad”, afirmó.

Lea más: Decana de Politécnica denuncia que grupos buscan “desestabilizar” su gestión al tergiversar informe de Contraloría

A su vez, Hugo Moreno, representante estudiantil ante el Consejo Directivo, sostuvo que la situación afectaba directamente a los alumnos y a quienes recientemente culminaron sus carreras.

“Los nuevos graduados estaban en peligro de no poder gestionar sus títulos, no se lograba la intervención iba a afectar la firma de títulos y otros cientos de trámites”, señaló.

Más de 1.900 afectados a causa de la medida cautelar

El representante estudiantil indicó que más de 900 funcionarios también estaban afectados por la incertidumbre respecto al pago de sus salarios. Además de 1.000 estudiantes que, según explicó, no podían rendir exámenes ni realizar determinados trámites académicos.

Hugo Moreno también alertó sobre el impacto en los proyectos de investigación de la facultad. Mencionó que existen proyectos por más de un millón de dólares y que algunos tienen plazos próximos a cumplirse.

Lea más: Politécnica UNA: alarmante diferencia en compras por caja chica detecta Contraloría

“En aproximadamente dos semanas van a venir investigadores y científicos de otros países para poder participar en esto y no se está dando ningún tipo de seguridad”, manifestó.

Con la decisión del Consejo Superior Universitario de intervenir la Facultad Politécnica, los representantes esperan que se puedan destrabar los trámites pendientes y reanudar las actividades académicas y administrativas, además de garantizar la continuidad de los proyectos de investigación.